Rusia intenta “eliminar” a saboteadores ucranianos infiltrados en región fronteriza

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ejército ruso intentaba este jueves “eliminar” a un grupo de “saboteadores” ucranianos infiltrados en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, anunció el gobernador local, que afirmó que un civil murió y un menor fue herido.

“Un grupo de reconocimiento y de sabotaje se infiltró en la localidad de Lyubechane (…) Las fuerzas armadas de la Federación Rusa están tomando todas las medidas necesarias para eliminar a este grupo”, indicó en Telegram el gobernador Alexander Bogomaz.

Según la autoridad, “los saboteadores abrieron fuego contra un vehículo en movimiento”.

En el incidente murió un habitante y un niño de diez años resultó herido y está hospitalizado, afirmó.

Posted by Karpatska Sich, this video show soldiers standing in front of a medical facility in Lyubechane, Briansk region (Russia). They claim to be members of the Russian Volunteer Corps fighting on the Ukrainian side. pic.twitter.com/yUHQuAT3ae

— Leonid ?? Ragozin (@leonidragozin) March 2, 2023