Enrique Prieto Silva: Las primarias del 22 de octubre

Posteado en: Opinión

Pudiéramos renombrar a esta revolución con muchos remoquetes, tantos cuantos se nos ocurran recordando los años de lucha emprendidos desde el 2002, que si bien recordamos, ocurrió la concentración de protesta en Venezuela que marcó el record de mayor concentración política transformada en el desencuentro de dos Venezuela, que once años después siguen marcando pauta de la política incomprensible. Pareciera, que el remoquete de revolución que se le acuñó a la política nunca convenció a nadie, y eso lo vemos en la diatriba originada por la diáspora y la incandescente lucha que nunca termina.

Lo cierto es que esa lucha se caracteriza por su vaguedad, su perfidia opositora y por el desencuentro fatal de opiniones vacilantes, que han llegado al extremo de perseguir el mismo fin con desencuentros. Pareciera, que todos quieren ser protagonistas cuando aprenden a reenviar en WhatsApp y repetir como el loro frases del mito real con medidas y todo. En fin, no vacilan ni se atormentan por sus resultados que si lo hacen, cuando insisten en las repetidas acciones contra “el régimen usurpador”.

Por nuestra parte, luego de la participación como defensor en el antejuicio de mérito en 2002 que produjo la absolución de los dos generales y dos almirantes y la posterior inconstitucional revisión de esa sentencia y su anulación, nos dimos a la tarea de tratar de convencer a tercos opositores de la necesidad de juntar esfuerzos para lograr que muchos opositores fuera y dentro del país, se convencieran de la innecesaria acción de fuerza promovida antes y después de Guaidò, ya que podría lograrse el cambio con los propuestos y rechazados procesos electorales siempre objetados con la excusa del presunto fraude.

Mientras tanto seguimos insistiendo en rechazar esta política y promover la paz. Con esta idea, invitamos a los que se fueron a “Volver a Venezuela” para que se incorporen en la lucha emprendida y necesaria. Como hemos dicho, no somos, ni presumimos ser premonitores, pero ya estamos hartos de apagar la luz de la razón encendida por muchos muchas veces, siempre con la falsa creencia de que no nos permitan ser alumbrados, es decir, se ha enquistado el pesimismo en muchos intelectos pensantes, y la mayoría de ellos, acosados por la perversa mentira que los transforma en irracionales pesimistas alabarderos, con su juego de no querer saber nada de política.

Publicamos “La mentira del presagio”, donde dijimos que después de casi veinte años de luchas contra este monstruo adefésico, debimos reconocer que caímos en una inopia mental atosigante, al extremo de llevarnos por el camino del desespero y el desencanto, sin mirar atrás para ver quién o qué nos persigue. Sin dudas, era y es una situación mordaz que solo podemos desechar o remover con un sano criterio inteligente, que nos aparte de la ruindad intolerante que se ha apoderado del venezolano pensante. Lo hemos dicho, y lo repetimos, casi la generalidad de los opositores se enfrasca en una creencia ciega a las presunciones, desechando la acción real, aunque esta sea clara y precisa. Fue lo que ocurrió con motivo del proceso electoral del 20M18, luego el 2019 y el 6D 2020, cuando hoy, a pesar de la realidad y las consecuencias de la abstención, se sigue dando validez a esa decisión infausta y sin sentido, ¿Cómo podemos lograr un resultado positivo con inacción presagiada?, sin dudas, presumir lo inesperado es factible, pero lograr positividad de lo negativo choca hasta con las leyes de las matemáticas, que es la graficación de la lógica: ¡Nada se hace no haciendo!, Lo hemos advertido, ante la insistencia incrédula de no participar en los procesos electorales: ¡Venderán los lamentos o el llanto entumecido para no reconocer el error, pero será una decepción triste e inoportuna! Hoy, con verdadero optimismo, nos unimos a este plan de primarias el 22 de octubre para escoger el candidato opositor que desee la mayoría, el que debe ser el candidato de todos los opositores de queremos el cambio en el venidero proceso electoral.

@Enriqueprietos