Henry Alviarez: Nuestra lucha es para sacar a Maduro del poder, no para seguir siendo oposición

Este viernes representantes de la sociedad civil y de varios gremios del estado Táchira, conformaron el voluntariado que apoyará a María Corina Machado, para iniciar la ruta a las elecciones primarias a las que consideran el primer reto que esperan consolidar, a fin de enfrentar al régimen en las próximas elecciones presidenciales.

Corresponsalía lapatilla.com

“Esta lucha no es solamente electoral, aquí no solo estamos eligiendo un candidato presidencial, tenemos que elegir un liderazgo que cree y que luche por condiciones reales, y por eso estamos apelando a la comunidad internacional para que verifiquen todos los procesos, no el de las primarias, el de las primarias no hay razón para no hacerlo transparente, el que viene, para que efectivamente la sociedad venezolana se exprese libremente y haya un cambio pacífico”, manifestó,

Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela en su visita al Táchira.

Alviarez, asegura que el camino para la aspirante presidencial no será facil, por lo que no descarta que encontrarán obstáculos en el proceso. “Hay gente que no quiere que compita en las primarias, lo que dice Diosdado, no es que a mí me dé créditos ese señor, pero no tengo la duda que esa gente quiere que María Corina esté inhabilitada, pero saben qué, quien habilita en este momento o inhabilita es la gente, con un contingente de ciudadanos que tiene atrás”, apuntó.

María Corina está más que habilitada, está habilitada y ahora cuenta con el respaldo de la gente

El militante de Vente Venezuela, explicó que la sanción que recibió Machado en el año 2015, se venció en 2016, por lo que ya puede competir libremente en una contienda. “Algunos nos decían que éramos los divisionistas, allá va la loca, les quiero decir que esa locura se está contagiando”, dijo .

Indicó que, “hay sectores de oposición que no quieren que María Corina compita, obviamente hay sectores que siempre nos han apartado, menos mal nos apartaron porque al final no acompañamos una ruta que ha fracasado”.

“En el 2016, el que fue Presidente de esa Asamblea, dijo que, en seis meses sacamos a Maduro del poder, no habían pasado ocho meses y estaban reunidos en República Dominicana negociando. Son ya 14 los diálogos que van. Son los mismos, el señor Henry Ramos, el señor Borges y el señor Capriles, el que nos quiere mandar a bailar salsa, no, esta sociedad lo que quiere es libertad”, destacó.

Igualmente enfatizó que, “se lo hemos dicho a la Comisión de Primarias, que entienda que este proceso es de la gente, queremos generar confianza, no solo con el voto manual, que lo que trae consigo precisamente es que no se involucre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo hemos planteado, la primera razón es que hay un millón de empleados públicos que no van a participar porque hay una lista Tascón, y lo otro, quién se explica que en un proceso de la oposición tengan que intervenir actores del régimen”.

Exhortó a militantes de todos los partidos políticos a sumarse al voluntariado, pues a su juicio en Vente Venezuela las puertas están abiertas a militantes de todos los colores, incluyendo del chavismo a quienes no están conformes con la crisis que se padece en el país, por lo que esperan de esta manera unificar a la sociedad venezolana.

Informó que para finales del mes de abril, María Corina Machado estará realizando su recorrido por el estado Táchira, tras una gira que se tiene pautada por varios estados del oriente, centro y suroccidente del país.