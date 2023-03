“Todo en todas partes al mismo tiempo” se alzó con el Óscar a la mejor película

Posteado en: Destacados, Entretenimiento

“Everything Everywhere All at Once”, de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cumplió con los pronósticos y ganó este domingo el óscar a la mejor película en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood, frente a la otra favorita, “The Fabelmans”

“No hay otra película con un reparto mejor que este. El óscar es para todos nosotros”, aseguró el productor del filme, Jonathan Wang, al recoger el galardón.

Posteriormente, Daniel Kwan tomó la palabra y agradeció a la industria de Hollywood por aportarle “inspiración” durante toda su vida y servirle como “un refugio ante el caos del mundo”.

El resto de filmes que se postulaban en esta categoría eran “The Fabelmans”; “All Quiet on the Western Front”; “Avatar: The Way of Water”; “The Banshees of Inisherin”; “Elvis”; “Tár”; “Top Gun: Maverick”; “Triangle of Sadness” y “Women Talking” .

Si antes de que arrancara la temporada de premios, la película semi-autobiográfica de Steven Spielberg, “The Fabelmans”, era la gran favorita, con el paso de las semanas “Everything Everywhere All at Once” se convirtió en la máxima aspirante.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert consiguió once nominaciones al óscar y ya había triunfado en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA Awards), en los del gremio de directores (DGA), en los del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG), en los Critics Choice y en los Spirit.

Esta aventura fantástica sobre una superheroína familiar (Michelle Yeoh) que trata de salvar al mundo viajando por universos paralelos cautivó a gran parte del público este año y consiguió que los 25 millones de dólares que invirtió el estudio A24 para su producción fueran rentabilizados con creces, al facturar casi 110 millones.

Además de la de mejor película, “Everything Everywhere All at Once” se embolsó otras 7 estatuillas: mejor dirección, mejor actriz, montaje, guion original, actor secundario y actriz secundaria.

EFE