“Papá, mamá, acabo de ganar un Óscar”, celebró la actriz Jamie Lee Curtis

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jamie Lee Curtis consiguió el óscar a la mejor actriz secundaria por su papel en “Evrything Everywhere All at Once” durante la 95 edición de los galardones de la Academia de Hollywood, que se está celebrando este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

“Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío… ¡Acabamos de ganar un óscar!”, exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su carrera.

Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”), Hong Chau (“The Whale”), Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”) y Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”) completaban la terna de finalistas en este apartado.

EFE