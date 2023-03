Neoyorquino se sentía “diferente”, hizo un test de ADN y descubrió que lo habían intercambiado al nacer

Posteado en: USA

Un hombre originario de Buffalo, Nueva York, tenía una extraña sensación respecto de su origen, que lo llevaba a sentir que no era parte de su familia. Tanto sus características físicas como de personalidad no se parecían a las de sus hermanos, entre otras varias diferencias. Vivió su vida así, hasta que una de sus hijas investigó sus orígenes verdaderos y le confirmó la verdad. No había sido adoptado, sino que lo habían intercambiado con otro bebé en el hospital donde nació.

La Nación

Andy Perkins era el único con ojos azules y cabello claro de su familia. Los temas tenían la tez diferente y eran más altos. Esto lo llevo a sentirse desplazado, sobre todo en la etapa de la secundaria, cuando comenzó a creer que había sido adoptado.

No obstante, décadas después se enteró de que, efectivamente, no pertenecía a esa familia. El descubrimiento lo hizo una de sus hijas, Candi Perkins Summers, quien se dedicó a analizar su historia en 2015. En 2017, la teoría del hombre se convirtió en una realidad. La mujer le hizo pruebas de ADN a sus progenitores y se dio cuenta de que su papá no estaba emparentado biológicamente con ninguno de los Perkins.

“Miré la lista de coincidencias de ADN de mi padre y no reconocí ni un solo apellido”, declaró Candi Perkins a The Post. La mujer descubrió que estaba relacionado con muchas personas de apellido Robinson, que radicaban en Rochester y Warsaw, Nueva York, ciudades cercanas de donde nació Perkins. Otros más estaban en Tennessee y Carolina del Sur.

