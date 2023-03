Trifulca en “Merlina”: Productor y cineasta Steven DeKnight critica a Jenna Ortega por “tóxica”

El veterano de Hollywood Steven DeKnight está suavizando los comentarios que hizo acerca de que la estrella de “Wednesday” (Merlina) Jenna Ortega es “tóxica” y “consentida”.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

DeKnight criticó las payasadas en el set reveladas por Ortega en el podcast de Dax Shepard “Armchair Expert”, incluidas las admisiones de que el joven de 20 años se comportó de una manera “poco profesional” en el set del programa de Netflix y cambió las líneas que “no tenían sentido”.

En Twitter, DeKnight escribió que le encanta “hablar con los actores sobre sus líneas/historias”, pero a veces las estrellas “no tienen las imágenes completas (en la televisión) de hacia dónde va la historia y por qué se necesitan algunas líneas para la todo para que tenga sentido”.

She’s young, so maybe she doesn’t know any better (but she should). She should also ask herself how she would feel if the showrunners gave an interview and talked about how difficult she was and refused to perform the material.

