¿Aída Merlano tiene nexo con hermana de alias “Otoniel”?

En una conversación de más de una hora, que se le atribuye a la exsenadora Aída Merlano, en donde se habla de millonarias deudas que tendrían con ella políticos de la Costa, también se mencionan supuestos nexos con organizaciones criminales.

En la conversación, grabada en enero de 2022, cuando la exsenadora estaba retenida en Venezuela, se mencionan nexos a estructuras de la talla de los ‘Rastrojos’, los ‘Costeños’ y hasta el ‘clan del golfo’.

En la conversación también se le escucha hablar a la mujer de la financiación a varios candidatos a alcaldías del Atlántico.

Los Char y Olímpica

“Eso ya es vox populi, el ‘Chiquito Malo’, los ‘Gaitanistas’, los ‘Rastrojos’ de verdad, los nacionales. Buenos los ‘Costeños’ (…) hay otro grupo. Son 4 grupos que mandan allá fuerte, son, mejor dicho, compadres prácticamente (…) Me quieren, me adoran. Eso, mejor dicho. De ‘la Nena’, eso no me bajan, la ‘Comadre’”, se escucha decir a quién sería Aida Merlano.

La mención de estas estructuras criminales surgió en una conversación en donde se habla del cobro de una fuerte suma de dinero a quién sería un actual alcalde en el departamento del Atlántico y de otras deudas que Merlano estaría intentando cobrar.

En ese contexto, la mujer asegura que es amiga de la hermana del extraditado jefe del ‘clan del golfo’ Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

“Conocí uno que es el que manda de aquel lado. Que te digo que es del que está preso o sea de ‘Otoniel’. Tú sabes que yo soy amiga de la hermana. Es una gran amiga la hermana de él. Ellos tienen células en toda Colombia y tienen una base de datos que te conocen h.p., cualquier persona que haya tenido hasta un roce por microtráfico o por algo (…) entonces resulta que con ellos fue que averigüé”, se escucha en la conversación.

Y haciendo una clara referencia al clan político de los Char, a quienes acusa de hacer parte de una red corrupta de compra de votos, dice: “Ellos andan en el Country, en la Guacherna. Se tendrán que desaparecer, cerrar las Olímpicas, cerrar todos los almacenes de cadena o es que tú que crees que yo no tengo plata para meterle bomba a todos esos h.p. almacenes si me da la gana? ¿Quién pierde más en una guerra entre ellos y yo ahora mismo?”.

‘Nini Jhoana’

Ahora, se le está pidiendo a las autoridades verificar si quien habla es la recién deportada exsenadora e investigar posibles conductas delictivas, incluidos aportes a candidatos, no reportados.

Sobre el ‘clan del Golfo’ quienes grabaron el audio aseguran que Merlano se estaría refiriendo como su amiga es Nini Johana Úsuga David, alias la Negra, la exjefe de finanzas del ‘clan del golfo’. Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, ‘la Negra’ quedó en libertad en Estados Unidos por tiempo servido en prisión.

Pero, antes de ser extraditada, alias la Negra, purgaba una condena en la cárcel de mujeres el Buen Pastor, en Bogotá, en donde para la misma fecha, la excongresista Aida Merlano estaba recluida.

En la conversación también se escucha hablar a quien sería Merlano sobre el asesinato de un exparamilitar y la inseguridad en Barranquilla. “Oye sí, dicen que hay (sicarios) hasta por 500 mil pesos. Yo la verdad tengo 4 años que no veo Barranquilla, dicen que ya no es lo mismo”.

Y añade: “Entre otras cosas, ese Javier Acosta, ya averigüé, no soy amiga de él, nunca lo conocí y ya me dijeron que lo habían matado y le habían pegado como 20 mil tiros, no sé de donde sacas que yo conozco a ese tipo”.

Se indaga si el Javier Acosta al que se refiere la mujer es Javier Orlando Acosta Maestre, alias Baltazar. Un exparamilitar muy conocido en Barranquilla, quién fue asesinado a tiros en 2019, cuando se movilizaba en una camioneta blindada en Santa Marta.

En ese contexto, la mujer asegura: “Yo te hablo porque a mí no me da miedo nada, ni el diablo porque creo que el diablo soy yo y tú te crees un diablo también pequeñito, pero yo creo que te parí a ti. (…) o sea yo soy un demonio y yo a cada quién le doy su tiempo y me la cobro, yo si no perdono”.

La defensa de Merlano, en cabeza del penalista Miguel Ángel del Río, también pidió que la Fiscalía verifique la autenticidad del audio y su contenido. Sin embargo, señaló que esperaba que su clienta fuera blanco de ataques por lo que empezará a contar la próxima semana ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, sobre el entramado corrupto que funciona en la Costa.