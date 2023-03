EEUU le da una paliza a Cuba y pasa a la ¡Gran Final! (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Estados Unidos apaleo a Cuba y pasa a la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol.

César Saavedra // lapatilla.com

Cuba 2, Estados Unidos 9

Por primera vez en la historia del Clásico Mundial Estados Unidos y Cuba se enfrentaron en juego de vida o muerte donde los estadounidenses dan el paso de la gran final al derrotar a los cubanos

Cuba pico adelante atacando desde el primer inning consiguiendo la primera anotación después de tener bases llenas y un boleto a Despaigne trae a Santos al home (1-0).

EEUU no se queda atrás y Mookie Betts pega imparable para que llegara el turno de Paul Goldschmidt y saca cuadrangular por el jardín izquierdo para remontar el marcador (1-2).

Team USA strikes back in the bottom of the 1st! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/z76Ft6ceob

Cuba no consigue anotación en el segundo inning y los estadounidenses aprovechan en el bate Trea Turner y despacha cuadrangular por el jardín izquierdo (1-3).

Estados Unidos siguen atacando en el tercer episodio donde Arenado y Schwarber anotan dos más (1-5) y siguieron castigando a Cuba en el cuarto inning con un triple de Nolan Arenado y luego llega a home por bases por bolas para seguir aumentando la pizarra (1-7).

Cuba busca reaccionar en el donde Ibáñez bateó sencillo por el jardín central para remolcar a Moncada y reducir el marcador (2-7).

Pero EEUU vuelve a castigar a los cubanos y siguen aumentando la ventaja con un batazo de Paul Goldschmidt por el jardín derecho y remolca Alonso y McNeil al home (2-9).

Los estadounidenses no dan respiro y con dos hombres en base vuelve Trea Turner con cuadrangular por el jardín izquierdo anota Smith y McNeil, Mookie Betts pega un imparable para que Paul Goldschmidt conecta hit y desde primera Betts voló a home y anota otra más para subir la cuenta y colocar el marcador en el séptimo inning (2-13).

El octavo inning EEUU suma otra carrera en el bate de Mullins con cuadrangular por el jardín central (2-14).

We would ask if you are entertained, but we already know that you are ? pic.twitter.com/VwcZlrz9VH

— Baltimore Orioles (@Orioles) March 20, 2023