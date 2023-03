El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tu mejor relación debe ser la que tienes contigo mismo. Ámate, respétate y dedícate tiempo de calidad. No tiene que ver con ser egoísta o individualista, tiene que ver con el amor verdadero.

Tauro

Estás más sensible que de costumbre. Te sientes atacado fácilmente y reaccionas de forma desproporcionada. Cálmate, respira y contrólate y si aún así tienes algo que decir, dilo con amor, el mensaje será más fácil de entender.

Géminis

Haz algo diferente a lo que acostumbras. Ni siquiera necesitas salir de casa, invita amigos, prepara algo rico de comer, saca algún juego de mesa, lo que quieras que te ayude a salir de la rutina.

Cáncer

Estás lleno de energía y aprovechas el día para hacer algo productivo. Entras en acción y ordenas la casa, tu ropa y tus archivos digitales. Te preparas para una semana exitosa.

Leo

Pregúntate, ¿cómo está mi cuerpo? ¿necesitas seguir el mismo camino o hacer algo más? ¿estoy motivado?. Invierte las primeras horas de la mañana en reflexionar cómo te sientes y decidir qué puedes hacer para estar mejor.

Virgo

Me quiere, no me quiere, me quiere… no puedes vivir tu vida como alguien que deshoja margaritas. No es saludable y al final termina con tu autoestima. Define que te une a esa persona y decide si te mereces continuar allí.

Libra

Levántate tarde, prepara un té o un café, haz ejercicios o sal a caminar, toma un buen desayuno y luego revisa tu lista de pendientes. Si te organizas el día te alcanzará para todo lo que te dispongas hacer.

Escorpio

El amor importa y mucho. Te gusta estar contigo mismo, pero hoy ansias compartir con una persona especial. Ya sea que tengas pareja estable o no, buscas romance y no aceptas menos que eso.

Sagitario

Después de ti mismo, elige con cuidado tu segundo mejor amigo. Escuchar, entender y darse espacio mutuo son ingredientes básicos de una relación sana y duradera. Tenlo presente.

Capricornio

Luchas por tu independencia. Y no nos referimos a estar solo, sino a tener poder de decisión. Dejarte llevar por tus propias convicciones y no por lo que otra persona imponga.

Acuario

Hoy se impone un reto un poco difícil de superar. Necesitas estar abierto a todas las opciones y elegir la que más convenga en pro de la relación. Hoy no se trata de ti, sino de los dos.

Piscis

Día activo, tienes mucho por hacer y no quieres dejar nada para después. Comienzas temprano y tu prioridad es limpiar y organizar todo. Tu casa es tu templo y quieres que esté impecable.