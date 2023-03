Malas noticias para los Astros de Houston tras la lesión que sufrió José Altuve en el Clásico Mundial

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los Astros de Houston recibieron este domingo una mala noticia de su principal estrella, José Altuve, que sufrió una fractura en el pulgar derecho después de ser fuertemente impactado por una pelota en el juego de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos.

El pequeño gigante, se encontraba en el home plate cuando recibió un pelotazo del relevista Daniel Bard, que lo sacó del encuentro de forma inmediata y que encendió automáticamente las alarmas del conjunto sideral y del Team Venezuela.

El gerente general de los Astros, Dana Brown, informó que el astroboy tendrá que someterse a una cirugía en los “próximos días”.

“Es un golpe bien duro”, lamentó Brown. “Ahora mismo, no hay una fecha exacta para su regreso porque el médico tiene que entrar y examinar el daño. Es desafortunado que se trate de una fractura revelada por la resonancia y no queda más que someterse a una cirugía”, dijo Brow.

