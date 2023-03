¿Por qué la privatización de Pdvsa no es posible?, según un experto petrolero

Nuevamente el debate de la privatización de Pdvsa está sobre la mesa, luego que la precandidata, María Corina Machado, manifestará su intención sobre la estatal petrolera si llegará a ser electa como presidente de Venezuela. En este escenario, el experto petrolero, Evanan Romero, aclaró varias dudas y expusó las dificultades que debe superar la industria para convertirse en una empresa viable.

Por lapatilla.com

El ex director de Pdvsa considera que la estatal petrolera “no se puede privatizar porque los privados no la quieren, nadie va asumir a Pdvsa porque significa un gran peso. La pregunta es ¿qué pueden hacer los venezolanos con un monopolio que abarcó todo? lo asfixió y lo arruinó todo, empezando por Pdvsa. Pero tampoco podemos ponernos a llorar por lo que se destruyó en los 20 años del proceso. Es hora de empezar a trabajar con las asociaciones profesionales, los ejecutivos y la bolsa de Caracas; todos deben movilizarse”. Sin embargo, el ingeniero se cuestionó “¿cómo hacerle entender esto a la nueva generación?“

Fecha de expiración

La industria petrolera tiene una fecha de expiración que no tenía en 1999. La transición energética hacia un sistema de menor impacto ambiental está cambiando todo en el mundo. Los países desarrollados están adoptando mejores reglas jurídicas y económicas, que a su vez son acogidas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las grandes financiadoras internacionales, las cuales están evitando invertir en petróleo y gas.

Además, los 193 países integrantes del Acuerdo de París alcanzaron una iniciativa para combatir el cambio climático y realizar esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa una “sentencia de muerte” para países que obtienen sus ingresos de la renta petrolera. Para mitigar las consecuencias económicas de la transición energética, Venezuela tendría que pedir una excepción gigantesca, valiéndose del estado crítico en el que se encuentra, para conseguir nuevas negociaciones vinculadas a hidrocarburos.

En este escenario, Venezuela debe acelerar la recuperación de la industria petrolera porque, según estudios, el 90% de la faja petrolífera va a expirar antes de poderla extraer porque el chavismo lo retrasó demasiado. Además, muy pocos estarían dispuesto a explotar petróleo de “alta huella carbónica” como el de Venezuela. Entonces, es necesario estudiar el panorama mundial antes de suponer que numerosas corporaciones vendrían para una licitación de estatal petrolera.

Pdvsa es un problema que deben resolver los venezolanos. Para incentivar la participación de la sociedad y los grupos económicos en la recuperación de la industria petrolera, lo primero que se debe hacer es establecer reglas básicas para generar seguridad y confianza. En los últimos años, se han implementado ciertas normas ante la necesidad de solucionar los graves problemas que atraviesa el país. El caos dentro de la industria en Venezuela es tan incontrolable que incluso los asiáticos y los rusos decidieron irse del país.

Energía limpia

¿Es posible que Pdvsa haga una transición hacia la energía limpia? Pues, empresas internacionales como Exxon, Shell y Chevron están llevando a cabo estudios en paralelo para desarrollar energías alternativas y con bajo impacto ambiental. Estas grandes corporaciones tienen ingresos enormes que les permite invertir millones en dichos proyectos.

Por su parte, Pdvsa atraviesa la peor crisis de su historia, si invirtiera en molinos de viento o paneles solares sería muy difícil alcanzar el estándar necesario para ser competitivo en el mercado internacional. Entonces, una transición hacia la energía limpia en Pdvsa no es factible por el momento. Sin embargo, Romero agregó que en los golfetes de Coro y La Guajira hay condiciones para instalar paneles solares, pero están tan alejados de las ciudades que los chatarreros de aluminio y acero desmantelaron los primeros parques eólico que se construyeron para realizar pruebas.

¿Compradores?

Aunque la posibilidad de una privatización está descartada, por parte del experto petrolero, cuáles son las empresas que tienen las mejores facultades para asumir el desbarajuste que hoy representa Pdvsa.

Romero considera que “Citgo están haciendo un gran trabajo; podría cumplir un gran papel en una transición en Pdvsa”. Además, tienen la suficiente capacidad para manejar hasta cuatro refinerías en Venezuela y ocuparse de los mejoradores en la faja petrolífera. Por su puesto, Citgo tiene muchos accionistas e instrumentos financieros pero la gerencia tendría que mantenerse, no caer en el tipo de administración que implementó Hugo Chávez.

En cuanto a los “aliados del régimen”, Romero señaló que “los rusos ya no existen en Venezuela, solo quedó una pequeña empresa, luego que Rosneft decidió irse”. Por su parte, los chinos solo mantienen sus operaciones en Sinovensa para solventar su deuda, pero “ya no existe como fuerza”. En este sentido, Romero enfatizó que la deuda con China necesita una reestructuración porque es una desmotivación para los inversores. Así mismo, el ingeniero recalcó que los asiáticos tenían contemplado explotar crudo en las áreas difíciles del país, pero ante la desorganización del régimen se vieron obligados a desistir. De este modo, los “amigos” de Maduro no figuran como posibles inversionistas.

Con respecto a Chevron, no es políticamente viable. La compañía norteamericana permaneció en Venezuela, a pesar de la nacionalización de la industria petrolera venezolana impulsada por Chávez. Es posible que Chevron manifieste interés ante una privatización, además, es la fuerza que está sosteniendo al país por el momento. Sin embargo, la corporación obedece a las leyes del gobierno estadounidense y no arriesgaría su posición en el mundo por violar las sanciones impuestas sobre Venezuela. Chevron solo ha conseguido licencia de operatividad gracias a la deuda de miles de millones de dólares de la estatal venezolana. Dejando por fuera a Chevron como posible comprador.

El avalúo

En cuanto, al valor actual de Pdvsa, el experto recalcó que la compañía venezolana se encuentra en números rojos. Sacarle provecho económico es imposible en su condición actual, la estatal petrolera no genera ningún tipo de ganancia “con facturas y deudas, no va a traer dinero fresco para que se convierta en dinero perdido”, lamentó Romero. Para el ingeniero, únicamente los chatarreros encuentran algún valor en la empresa, quienes convierten las piezas en chatarra. En cuanto al crudo no hay negocio, los barriles no se pueden sacar porque primero hay que invertir.