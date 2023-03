VIDEO: Vieron a Lele Pons bailar merengue con Guaynaa y llovieron las críticas hacia ellos

Posteado en: USA

Guaynaa y Lele Pons siguen su luna de miel, pero en la ciudad de Miami. El Loandepot Park fue el escenario donde a la pareja de recién casados se les vio a poco de su regreso de Dubai, donde disfrutaron de actividades tan divertidas como bucear en la piscina más profunda del mundo.

Por El Diario NY

Mientras disfrutaban del juego entre Puerto Rico y México en el Clásico Mundial de Béisbol, en el cual fue eliminada la selección boricua, se les vio bailando al ritmo de Bad Bunny.

El merengue que sonaba en el estadio los hizo mover su cuerpecito, pero los internautas se sorprendieron por los movimientos de la pareja y aseguraron que ninguno de los dos tiene el ritmo latino recorriendo sus venas, pues a su juicio no saben bailar.

“Con Los dos pies izquierdos jajajaja”, “Pero padre mío esa chica no sabe bailar”, “Pensé que eran europeos aprendiendo a bailar. Por eso no me grabo bailando, no tengo mucho ritmo como ellos”, “No sabe bailar merengue Lele, el Guaynaa se la vacila” y “Raro que una venezolana no sepa bailar y más en el mundo que ella se mueve: tienen 2 pies izquierdos”, les dijeron a la linda pareja de recién casados tras analizar sus movimientos de baile.

