El estado de Virginia difundió el video de la muerte de un hombre esposado con policías encima en un hospital psiquiátrico

Según un nuevo video que muestra el encuentro que condujo a la muerte de Irvo N. Otieno, de 28 años, se puede ver a hasta 10 policías y a personal médico del Hospital Central del Estado de Virginia encima o alrededor de la víctima, que llevaba grilletes, durante aproximadamente 11 minutos hasta que deja de moverse.

Por The Washington Post

El video de vigilancia del hospital psiquiátrico, que no tiene sonido, muestra los últimos momentos de Otieno el 6 de marzo, desde el momento en que los agentes del sheriff del condado de Henrico lo arrastran a una sala de admisiones del hospital esposado y con grilletes, pasando por los 11 minutos en que sujetan a Otieno en el suelo, hasta el momento en que sueltan el cuerpo inerte de Otieno hacia las 16:40 horas.

Minutos después, el video muestra cómo los trabajadores comienzan a aplicar compresiones torácicas y una máquina desfibriladora en la parte superior del cuerpo de Otieno, antes de que un técnico médico lo cubra con una sábana blanca a las 17:48.

New surveillance video shows moments before Irvo Otieno's in-custody death. @pierretabc has the latest on the fallout. https://t.co/IADUd49CtS pic.twitter.com/c94RpAXSn6

— Good Morning America (@GMA) March 21, 2023