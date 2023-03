ChatGPT le salvó la vida a un perro con un diagnóstico que omitió el veterinario

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una nueva capacidad acrecienta la fama de ChatGPT, el chatbot desarrollado por OpenAI que protagoniza en la escena tecnológica de 2023. Creado para mantener conversaciones naturales y con habilidades tales como la redacción de texto coherente, el sistema demostró eficiencia en un terreno inesperado al diagnosticar la enfermedad de un perro con más tino que un profesional veterinario.

Por: TN

El usuario @peakcooper relató la historia en Twitter, explicando cómo actúo ChatGPT para, en cierto modo, salvar la vida de su perro.

El animal había sido diagnosticado con una enfermedad rara que transmiten las garrapatas, que derivó en una anemia. Sin embargo, el tratamiento no se traducía en resultados efectivos. Al regresar a la consulta veterinaria, Cooper recibió una respuesta que lo sorprendió: el profesional reconoció que desconocía el origen de la afección y le aconsejó esperar para comprobar la evolución del perrito.

#GPT4 saved my dog's life.

After my dog got diagnosed with a tick-borne disease, the vet started her on the proper treatment, and despite a serious anemia, her condition seemed to be improving relatively well.

After a few days however, things took a turn for the worse 1/

— Cooper ? (@peakcooper) March 25, 2023