Osmel Sousa fue eliminado de “La Casa de los Famosos” y las redes estallaron

Posteado en: USA

Osmel Sousa es el eliminado de esta semana en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. El conocido ‘zar de la belleza’ abandonó el reality show de Telemundo tras enfrentarse a su segunda sentencia a eliminación desde que entró al programa.

Por El Diario NY

El cubano llegó a la eliminatoria junto a Diego Soldano y La Materialista, quienes consiguieron salvarse de la despedida. De lo que no se salvó nadie fue de las reacciones del público televidente y de sus expresiones de inconformidad ante la salida de Osmel Sousa, pues reclaman que él debió continuar y en su lugar salir La Materialista.

“La Materialista debe haber salido… Osmel siempre será un ganador”, “Ya no veo más este programa. No tiene sentido nada”, “Igual se va a eliminar en la próxima nominación. Fuera La Materialista”, “FUE raro… no me gustó. Debió salir LA MATERIALISTA”, “No lo puedo creer!!!! Tenía que salir La Materialista” y “Ya no lo veo más. Gracias por entretenerme un rato. @zardelabelleza grande viejito” son parte de los comentarios que dejaron algunos de los internautas en la publicación de Telemundo Realities en Instagram.

Desde que se anunciaron a los participantes de esta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ Osmel Sousa fue uno de los favoritos del público. Una vez ya dentro del programa cautivó al público con sus ocurrencias y su manera de llevar su participación dentro del show.

Lea más en El Diario NY