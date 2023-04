Ofensiva invernal de Rusia fracasó: sin control en Donetsk y Lugansk por lo que el Kremlin prepara cambios militares

En su último análisis de la ofensiva, el think tank norteamericano Institute for the Study of the War reveló que Moscú no logró las metas militares que se había impuesto para antes del 31 de marzo.

Fuentes rusas, ucranianas y occidentales observaron que la ofensiva invernal rusa no ha logrado alcanzar los objetivos del Kremlin de apoderarse de las fronteras administrativas de las provincias de Donetsk y Lugansk antes del 31 de marzo, reveló en su último reporte el think tank norteamericano Institute for the Study of the War.

Según detalló, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, había anunciado el 22 de diciembre que las fuerzas rusas estaban centrando la mayor parte de sus esfuerzos en la toma del óblast de Donetsk, y las fuerzas rusas lanzaron su operación ofensiva de invierno a principios de febrero a lo largo de la línea Kupyansk-Svatove-Kreminna-Lyman y en líneas de frente seleccionadas en el óblast de Donetsk occidental. Ninguno de sus objetivos fue alcanzado.

Información del Ministerio de Defensa británico comprobó que Gerasimov fracasó en su intento por controlar la región del Dombas, en el este de Ucrania, como había prometido y aseguró que sólo consiguió “victorias marginales” con demasiadas bajas en sus tropas.

El representante de la inteligencia ucraniana, Andriy Yusov, también confirmó que Gerasimov no cumplió el plazo fijado por el Kremlin para capturar Donbas antes del 31 de marzo.

En su detallado informe, el Institute for the Study of the War, cita el descontento entre los bloggers rusos, alarmados por el poco territorio ganado y temerosos de una posible contraofensiva ucraniana entre la Pascua ortodoxa -el 16 de abril- y el Día del Trabajo soviético -el 9 de mayo.

En los fotos resaltan que las fuerzas rusas deberían terminar sus operaciones ofensivas en Bakhmut y Avdiivka lo antes posible.

El jefe adjunto de la Dirección Principal de la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardia) en la región ocupada de Donetsk, Alexander Khodakovsky, declaró que está de acuerdo con el ex comandante del teatro de operaciones, el general de ejército Sergey Surovikin, en que Rusia necesita pasar a posiciones defensivas. Khodakovsky, revela el ISW, advirtió a los propios que los fracasos durante la ofensiva causan pérdidas de mano de obra y despiertan sentimientos negativos en la tropa, y denunció que hay quienes -no dio nombres- que siguen adelante con la ofensiva “por razones personales” en lugar de adoptar un enfoque racional de la cuestión.

El Think Tank explica que el comentario de Khodakovsky apunta directamente contra Gerasimov y lo acusa de mantener la ofensiva para conservar el respaldo del presidente ruso Vladimir Putin.

“Las peticiones de Khodakovsky y de los milbloggers para que las fuerzas rusas den prioridad a las operaciones defensivas no son descabelladas e indican que los grupos nacionalistas son sensibles a la cambiante dinámica en los frentes”, resalta el Instituto.

Hace tiempo que el ISW estimó que la ofensiva invernal rusa tenía pocas probabilidades de éxito. El Instituto también estimó que Rusia carecería del poder de combate necesario para sostener más de una operación ofensiva importante en las provincias de Donetsk y Luhansk.

Además, advirtió que las campañas de reclutamiento en curso en Rusia y en los territorios ucranianos ocupados pueden indicar que Rusia se está preparando para la escasez de reservas.

En su reporte, el grupo adelanta que las crecientes especulaciones rusas sobre cambios en el mando militar ruso indican probablemente que Rusia podría reorganizar pronto su alto mando militar debido al fracaso de la ofensiva de invierno.