Madonna publicó un VIDEO en redes que generó rechazo y fuertes críticas

Madonna se prepara para su nueva gira, The Celebration Tour, que llegará a importantes escenarios y que repasará muchos de sus éxitos. En el último tiempo, la cantante estuvo compartiendo algunos adelantos en sus redes sociales llamando la atención de sus seguidores y provocó rechazo y criticas.

En su último posteo en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 19 millones de seguidores, Madonna compartió un video donde aparece junto a su guitarra eléctrica. “¿Es posible enamorarse de tu guitarra?”, escribió la cantante junto al video. En las imágenes, se la puede ver a Madonna lamiendo y abrazado su guitarra. Los seguidores calificaron el video de “repugnante”, “vergonzoso” y “desagradable”.

No tardaron en aparecer los comentarios: “¿Qué te está pasando?”, “Estoy recibiendo vibraciones de Brittney Spears aquí” o “¿Cuándo aprenderá? Menos es más”, fueron algunos de ellos. “Tus intentos de actuar como si tuvieras 20 años otra vez son hilarantemente tristes”, decía otro comentario.

También, varios de sus seguidores le preguntaron a Madonna si se va a presentar con “The Celebration Tour” en Latinoamérica. Hasta el momento, la cantante no lo confirmó.

Semanas atrás, Madonna compartió una noticia muy importante para sus fans, donde confirmó en sus redes sociales que está trabajando en el estudio con Max Martin, el compositor de varios éxitos como Britney Spears (…”Baby One More Time”), Backstreet Boys (“I Want It That Way”), Taylor Swift (“Blank Space”) y The Weeknd (“Blinding Lights”).

