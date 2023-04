Chamán de Indonesia es acusado de envenenar a 12 personas tras encontrar varios cuerpos en su jardín (Imágenes)

La Policía de Indonesia ha arrestado a un chamán acusado de haber asesinado por envenenamiento al menos a 12 personas después de que aparecieran varios cuerpos enterrados en el jardín de su casa en el centro de la isla de Java, informaron este jueves medios locales.

Slamet Tohari, de 45 años, enterró supuestamente a sus víctimas en su casa en la aldea de Banjarnegara, en Java Central, y ha sido acusado de asesinato premeditado, según indicó el portal de noticias Detik.

Hendri Yulianto, jefe de Policía de Banjarnegara, indicó en rueda de prensa que el acusado pedía a sus víctimas que le entregaran dinero y que él lo multiplicaría si bebían un mejunje que les daba y que resultaba ser venenoso.

En cada tumba, la Policía encontró una botella con la bebida que presuntamente mató a las víctimas, según el Jakarta Globe.

Tohari fue arrestado esta semana tras las denuncias de familiares de víctimas, que no entendían la desaparición de sus seres queridos y que informaron de que la casa del chamán había sido el último lugar al que habían ido.

Out of 12 bodies reported, there are nine unidentified bodies had been handed over to the Balun Village, Wanayasa, Banjarnegara to be buried at their local village cemetery, which were getting autopsied, but not yet known.#MbahSlamet #SlametToharipic.twitter.com/sqqRIj4Rls

— The DOH-ID Media (@TheDOHIDMedia) April 5, 2023