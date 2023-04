El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Estás agradecido con la vida y la nueva oportunidad que se presenta, pero no debes perder tiempo. Es el momento de actuar, de alejar los miedos y avanzar. ¿Tienes miedo? ¿Quién no los tiene? Pero los puedes manejar. Hay miles de vídeos online que te pueden ayudar, por supuesto, siempre que no tengas una condición médica que necesite ayuda de un profesional.

Tauro

Ten una relación pero no te esclavices y sobre todo, no te traiciones a ti mismo. Ama, pero no necesites y mucho menos dependas. Hoy podrías descubrir la verdad detrás de una situación que te preocupaba. Se caen las máscaras, y aunque la verdad duele, sufres continuas adelante, esta vez con los ojos abiertos.

Géminis

Esta bien que estés claro de quien es quien, pero no necesitas desenmascarar a nadie, es más, no necesitas hacer nada. Cada quien caerá por su propio peso. Te enfrentas a quienes pretender frenar tu crecimiento, pero podrías hacerlo en el momento inoportuno y arruinar alguna reunión social o familiar.

Cáncer

Se crea un conflicto y al final del día lo que era insignificante cobra más importancia de lo que merece. Esta vez toma las cosas tal cual son, evita sobredimensionar los problemas y si puedes pasa la pagina y hazlo lo más rápido posible. Tienes suficientes, no necesitas crearte más.

Leo

Llamas la atención, y te sientes como pez en el agua. Estás satisfecho de ti mismo y orgulloso de lo que haces. Abrazas la vida y disfrutas de lo lindo, y lo que es mejor: quieres y vas por más. Tu energía es desbordante y lo demás lo sienten, incluso se contagian de tu buena vibra.

Virgo

Tomar decisiones es más difícil de lo que parece, en el camino otros podrían salir perjudicados y terminarías arrepintiéndote. Cometer errores podría tener un costo demasiado alto, quizá uno que no estás dispuesto a pagar. Piensa bien antes de dar el siguiente paso.

Libra

Te das cuenta de quien es quien en tu vida y que tanta atención merecen de tu parte. Dejas de imaginar lo que es o podría ser, aceptas y sueltas, abres los brazos, dispuesto a dar y recibir el verdadero amor. Te lo mereces y lo sabes, ahora disfrútalo.

Escorpio

A pesar de estar rodeado de gente te sientes un poco solo. El fin de semana es más movido de lo normal y estás más conectado, capaz de expresarte e involucrarte. No pienses tanto y permite que la vida te sorprenda.

Sagitario

Hoy no sucede nada especial. Tu vida continua tal cual estaba, sin embargo algo está cambiando dentro de ti y entras en consciencia. Te das cuenta de lo errado que has estado y entiendes que es hora de actuar con más optimismo, de escuchar y aprender de las experiencias de otros.

Capricornio

Te sientes exitoso. Te das cuenta de que hay recompensas a tus esfuerzos y que puedes detenerte un momento y disfrutar encuentros que te fortalecen y ayudan a continuar tu camino de vida con una sonrisa en los labios. Has una pausa y simplemente disfruta lo que has sembrado.

Acuario

Sientes esperanza muy a pesar de las dudas y los obstáculos, sin embargo debes evitar ir demasiado rápido. Es un día para controlar esa impulsividad que a veces te supera y te desequilibra. Por otro lado programa al final del día un encuentro informal con amigos que no se compliquen la vida.

Piscis

Durante las primeras horas del día, haces un plan de actividades que elevan tu energía y estás mas productivo que nunca. Tienes muchas expectativas y no quieres dejar nada afuera, pero el tiempo es corto y no te alcanza para todo. Deseas disfrutar el fin de semana, pero también necesitas desconectarte y hacer algo que te relaje.