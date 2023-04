Lewandowski: Espero jugar con Messi la próxima temporada

Posteado en: Actualidad, Deportes

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski confía en que Leo Messi pueda volver a vestir la camiseta azulgrana la próxima temporada y así cumplir su deseo de compartir vestuario con el astro argentino antes de su retirada.

“Ya dije que, para mí, Messi forma parte del Barcelona y, si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi. Así que espero jugar con él la próxima temporada”, afirmó Lewandowski.

El internacional polaco asistió este martes a la presentación de la 18ª edición del libro ‘Relatos Solidarios del Deporte’, un proyecto en el que participan periodistas deportivos por una causa solidaria, en este caso, la recaudación de fondos para la Fundación Lovaas, que ayuda a personas con trastorno del espectro autista.

Lewandowski, padrino de esta nueva edición, ha prestado su imagen para la causa. Y una caricatura suya, obra del ilustrador Joan Vizcarra, se subastará en un cena solidaria que se celebrará el próximo 13 de septiembre.

El delantero azulgrana acudió al acto pese a desvelar que ayer no podía ni levantarse “de la cama”, a causa del rodillazo que recibió del madridista Éder Militao en la zona lumbar en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

Pese a el dolor, Lewandowski desveló que se puso “en manos de los fisios” antes del partido de LaLiga contra el Girona y decidió jugar con una faja protectora: “No quería dejar tirados a mis compañeros”.

En este sentido, admitió que su rendimiento goleador ha bajado después del Mundial de Catar, pero no quiso poner como excusa sus problemas físicos.

“Es cierto que he marcado menos que otras temporadas, pero marcar más goles no solo depende de mí y en las últimas semanas nos ha costado más como equipo. Pero en los diez partidos que quedan espero marcar como marcaba antes, no como lo estoy haciendo ahora”, apuntó el polaco, que lleva 27 tantos esta campaña.

En cualquier caso, pidió paciencia para él y para el proyecto. “En pocos meses no puedes cambiarlo todo. Han venido nuevos jugadores, hemos tenido muchos lesionados en momentos clave y no ha sido una temporada perfecta, pero hay que tener paciencia. La próxima será mejor”, argumentó.

Lewandowski recordó que, pese a todo, el Barça ha ganado la Supercopa de España, ha sido semifinalista de la Copa del Rey y está “a un paso” de ganar LaLiga.

“Hace tres años que no se gana, y hacerlo sería muy importante, no solo para muchos jugadores jóvenes que aún no la han ganado, sino también para la confianza del proyecto. Quedan solo diez partidos y ahora ya estamos totalmente enfocados en conseguirla”, sentenció.

EFE