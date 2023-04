David Mendoza: Lo que quieras pero cobarde no

Posteado en: Opinión

El 15 de septiembre de 2021, publicaron en distintos medios digitales, una “Carta abierta a los autodenominados ´Potector´ y ´Salvador´ de Venezuela”, de mi autoría. En la misiva, manifestaba entre otras cosas “…se han convertido ustedes en la piedra de tranca del hermoso futuro posible de Venezuela. Son ustedes la frontera del pasado… el obstáculo a vencer… son las cadenas que no permiten al país desarrollar su verdadero potencial productivo y creativo”. Para aquel entonces, el “leopoldismo – guaidosismo” estaba vivo y coleando, victorioso en la estrategia abstencionista que nada bueno ha dejado al país, así como en su estructura de gobierno “narniano” paralelo al de la burbujeante “Fantasía” de Súper Barriga.

Sin embargo, la situación actual es tan radicalmente distinta que ya Narnia no existe, sólo sobrevive “Fantasía”, conectada artificialmente a un respirador en el sistema comunicacional del gobierno dirigido por el Ministerio del Poder Popular para la Propaganda, la Manipulación y la Mentira. De tal manera, que tenemos ahora a un Guaidó corrido de Colombia, ido en bolas a Miami donde casi nadie lo quiere (digo casi, porque allá está parte de su familia y asumo que lo pudieran querer), un Súper Barriga, pelando que no tiene ni para los salarios de los militares, algo insólito, nunca visto, y peligrosísimo, para un gobierno que se sostiene a punta de uniformes verdes de lona, dado su alto nivel de rechazo y baja popularidad, unas gestiones de mediación adelantadas por “Petro” Canciller de Venezuela y en sus ratos libres Presidente de Colombia, una carta de intensión firmada por una veintena de países más el equipo de negociadores que no representan realmente a nadie más que a ellos mismos, y unas demandas del tipo de un secuestrador realizadas por el gobierno de “Fantasía”.

¿Irse es de cobardes?

Depende. El pelero que dejó Juan Guaidó con el argumento primero de ir a Colombia a la cumbre, que luego se transformó en reuniones bilaterales; y segundo, de que su familia política estaba siendo amenazada, pero que se va él y no los amenazados allegados, evidencian que la teoría de que lo iban a encanar era cierta. Lo más probable, es que le mandaron a decir los Súper villanos de Fantasía que se fuera. Esto, para no tener que enjaularlo y esparcir gas metano sobre las gestiones del Canciller de Venezuela con USA. Y dadas esas circunstancias, mejor aquí corrió que aquí murió.

¿Lo culpo del desastre estratégico y los vidrios rotos en que se convirtió la oposición ya bastante fracturada y quebradiza? ¡Sí, profundamente! siempre lo he hecho ¿lo culpo de pirarse para que no lo vayan a buscar en una camioneta, le metan unos “tate quietos” y luego Súper Barriga lo culpe a él hasta de los reales que se han robado ellos mismos y los lagartos extranjeros socios de ellos, y no vuelva a ver la luz del día? ¡Rotundamente no! No creo que la cobardía sea uno de los defectos de Juan Guaidó. Irse fue prudente, no cobarde, quedarse era imprudente, estúpido y no valiente ¿Los que lo llaman cobarde se quedarían en la misma situación? Yo creo que está más que demostrado que no. En fin, queda claro que Juan Guaidó ni fue, ni es, ni será nuestro salvador; también, que no es un cobarde; y por supuesto (de suma relevancia para olvidarlo) que Súper Barriga no es el protector de nada más que sus intereses, y el mantenimiento del poder a toda costa.

Las demandas de los Súper Villanos

Algunas de ellas de imposible ejecución. Pero, hay que buscar la forma de garantizar el proceso electoral del año 2024. Eso es lo estructuralmente importante. Elecciones más o menos justas y creíbles. En un cuadro así, es realmente imposible que Súper Barriga pueda salirse con la suya: me refiero a quedarse hasta 2030. No tiene fuerza electoral que pueda apoyarlo, no tiene la incondicionalidad de las fuerzas militares, abandonadas por él al hambre y la mengua, no tiene dinero: los tiempos no le dan para hacer el despliegue financiero que requiere cambiarle la cara a su devastadora gestión y convencer a los venezolanos de que él pueda seguir frente al volante de este país. La gente lo percibe como un conductor borracho que va en zigzag, llevándose por delante a los vendedores de fruta, a la señora que camina empujando el coche de su bebé, a la pareja que se besa en el banco de la acera, al perrito que busca qué comer, a los viejitos; es decir, todo, absolutamente todo. Un chofer enloquecido y borracho a toda prisa con los ojos vendados.

Ya no hay discurso que valga, ya no hay guerra a vender al electorado que valga ni contra el imperio, ni contra la especulación, económica, contra la corrupción ni nada, ya no hay miedo que valga. La gente no quiere saber de ideología y cuentos de camino. Como dijera en diciembre de 1978 Deng Xiaoping frente a los 200 delegados principales del Partido Comunista Chino, reunidos para un debate histórico sobre la economía y el sistema comunal de aquel país, “… la clave es rechazar la ideología, a partir de ahora debemos buscar la verdad en los hechos… debemos pensar en lo que hemos hecho. Somos demasiado pobres, demasiado atrasados. Sinceramente lo siento por la gente… ha llegado el momento de liberar nuestras mentes…”.

Aquellas palabras hicieron de la economía china lo que es hoy. Esas palabras crearon el milagro económico chino del cual se jactan todos aquellos que nos venden ideología, entrando en franca contradicción con quien fue el padre del milagro, que la rechazó. Fue condición esencial para el desarrollo económico de China el rechazo a la ideología, creando una ruptura con todo el discurso empobrecedor que lo antecedía, y que generaba acciones totalmente equivocadas. Por eso da risa que los vendedores de ideología, nos pongan a China de ejemplo.

¿Estos Súper Villanos gobernantes de la burbujeante Fantasía son valientes?

Desde el poder es fácil auto ensalsarse, vanagloriarse, envanecerse, auto engañarse. También, perseguir, señalar, criticar, gritar, insultar, mentir, abusar. Es fácil retar, desafiar, agredir, empujar. Eso no es valentía, eso es patoterismo, pandillerismo, abuso.

¿Quieres que se avance en las negociaciones?

A pesar de todas las debilidades del proceso y los actores involucrados ¡sí! Creo en la vía de las negociaciones y el camino electoral. Pero aclaro, nunca he dicho que el gobierno vaya a reconocer una derrota por muy gorda que sea, ni a entregar el coroto mansamente. Eso también hay que trabajarlo.

