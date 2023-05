“Voy a matar al Rey”: a días de la coronación detienen a un sospechoso en los alrededores del Palacio de Buckingham (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Momento en que el hombre “a quien se escuchó despotricar que quería matar al rey” es arrestado por “arrojar cartuchos de escopeta en los terrenos del Palacio de Buckingham”, antes de que una explosión controlada sacudiera la residencia días antes de la coronación

La policía detuvo a un hombre esta mañana bajo sospecha de poseer un arma después de “arrojar cartuchos de escopeta” en los terrenos del Palacio de Buckingham.

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Met Police lo detuvo alrededor de las 7 p.m. anoche después de que se acercara a las puertas del palacio en el centro de Londres mientras se realizaban los ensayos de la coronación.

Testigos dijeron que se vio al hombre arrojando una “cantidad de artículos” en los terrenos de la residencia antes de ser arrestado.

Las imágenes de noticias muestran cómo el sospechoso esposado agachó la cabeza mientras los oficiales lo detenían. Posteriormente, la policía llevó a cabo una explosión controlada en una bolsa sospechosa como medida de precaución.

Un testigo le reveló a The Sun que el sospechoso se había apostado fuera del palacio durante las “últimas noches” y se le escuchó gritar: “Voy a matar al Rey”.

Police arrested a man outside Buckingham Palace for throwing what they believe were shotgun cartridges and officers also carried out a controlled explosion in the area, days before King Charles' coronation ceremony https://t.co/G1ghcpxLu8 pic.twitter.com/fw3P9Ftzu2

La policía considerea que actualmente no están tratando el incidente como relacionado con el terrorismo. Se entiende que está siendo tratado como un incidente aislado de salud mental.

El Palacio de Buckingham confirmó que el Rey y la Reina no estaban en la residencia cuando ocurrió el incidente. Pero un portavoz real no respondió si había otros parientes o miembros de la familia presentes cuando se desarrolló.

La policía acordonó el área fuera del palacio después de que el sospechoso comenzara a atacar la residencia real.

El superintendente jefe de la policía de Met, Joseph McDonald, dijo que los agentes “trabajaron de inmediato para detener al hombre”, que actualmente se encuentra bajo custodia.

Un testigo alegó que los oficiales “saltaron” sobre el hombre “tan pronto como colocó la bolsa en el suelo“.

“Le estaban gritando ‘tírate al suelo'”, comentó el testigo a The Sun, y agregó que era ‘sorprendente’ que el hombre pudiera acercarse tanto al Palacio con la Coronación a solo unos días de distancia.

Los súper fanáticos reales que están acampados a lo largo de The Mall le dijeron a MailOnline que estaban conmocionados después del ‘big bang’ de la explosión controlada en el Palacio de Buckingham.

Si bien nadie vio el incidente, muchos comentaron que habían escuchado una explosión que sonó como un ‘disparo’ cuando las autoridades detonaron los cartuchos de escopeta sospechosos arrojados sobre la cerca.

Mary-Jane Willows, que ha acampado en múltiples eventos reales, incluido el Jubileo de Diamante, dijo que “la policía levantó un cordón y hubo una explosión”.

Pero agregó que los súper fanáticos reales no permitirían que la persona responsable arruinara su diversión y que lo olvidarían rápidamente cuando se acercara el evento.

“Vamos a borrarlo y olvidarnos de él”, aseguró.

Un transeúnte comentó que era preocupante, pero la policía actuó con rapidez.

? BREAKING NEWS ?

A man has been arrested outside Buckingham Palace after he was spotted throwing shotgun cartridges over the palace fence and allegedly carrying suspicious items. Police have confirmed they performed a controlled explosion moments after making the arrest. pic.twitter.com/CTzxGl2hed

— Sunrise (@sunriseon7) May 2, 2023