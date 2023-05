La guía definitiva para seguir la coronación de los reyes Carlos y Camilla

Después de 70 años como heredero al trono británico, Carlos III cuenta ya las horas para su solemne coronación en la Abadía de Westminster, con Camilla, como reina, a su lado; éste es el paso definitivo tras el irremediable trago amargo del fallecimiento de su madre, Isabel II, el pasado 8 de septiembre. Londres ya está engalanado y blindado, por toda la capital británica se han organizado desfiles, fiestas callejeras y todo tipo de eventos para convertir esta ceremonia que data de 1066 en un evento multitudinario que una a los ciudadanos en torno a su nuevo soberano. Aquí te damos la guía definitiva para que sigas con nosotros, desde el viernes hasta el lunes, este acontecimiento histórico: en directo desde Londres, minuto a minuto, toda la información en HOLA.com.

Horarios y eventos programados

Viernes 5 de mayo

El Palacio de Buckingham será el escenario en el que comiencen las celebraciones durante la tarde anterior a la coronación. Carlos III tiene una agenda bastante frenética para las vísperas, ya que almorzará en Buckingham con los Gobernadores Generales y Primeros Ministros del Reino (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales) y después asistirá a una reunión de líderes con los Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Marlborough House. En torno a las 18:00 (hora española), comenzará una recepción para “invitados extranjeros”, cita que ya ha sido confirmada por otras casas reales y a la que también se ha invitado a la nueva generación de la realeza, ya que Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica han confirmado su presencia. Curiosamente son los británicos los que todavía no han dado los nombre de aquellos Windsor que ejercerán de anfitriones en esa velada previa a la coronación que se espera igual de discreta y familiar que la que celebró Isabel II en 1953, ella lo hizo un día después de su coronación.

Sábado 6 de mayo

El día de coronación arranca temprano para ofrecer un espectáculo que no se ve desde 1953. Ya hay programados helicópteros y drones que sobrevolarán Londres desde las 7:00 de la mañana para seguir todos los movimientos en torno a la Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham, los dos escenarios de la coronación. A 10 de la mañana (hora española) comenzarán a acceder a la abadía los primeros invitados de los 2.200 que presenciarán la coronación, pero no será hasta las 10:30 cuando lleguen los miembros de otras casas reales, jefes de Estado, primeros ministros, mandatarios extranjeros y la Familia Real británica. Mientras, a las 10:45, la escolta de Carlos III se preparará para el desfile desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, un recorrido que los nuevos reyes completarán entre las 11:20 y las 11:53, para que la ceremonia religiosa empiece exactamente a las 12:00 y se extienda hasta las 14:00, cuando Carlos III y Camilla, ya coronados, inicien su desfile de regreso al palacio de Buckingham, esta vez en carroza de oro y a paso lento para propiciar un baño de multitudes. Al llegar al palacio serán recibidos por los distintos cuerpos del Ejército británico y a las 15:15 saludarán desde el balcón de Buckingham, rodeados de otros miembros de la Familia Real británica y mientras contemplan una exhibición aérea de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. Esta imagen, la de los nuevos reyes en el balcón de Buckingham, será una de las fotos del día (y de la historia), no faltarán serán los príncipes de Gales y sus tres hijos: los príncipes George, Charlotte y Louis.

Para seguirlo desde Londres y hay instaladas pantallas gigantes en St. James’s Park, Green Park y Hyde Park, también en otros puntos del país como la Plaza del Centenario de Birmingham, el Ayuntamiento de Belfast o el Castillo de Cardiff. Nosotros te ofreceremos toda la información, las mejores imágenes y el análisis en directo desde Londres, minuto a minuto y desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de mayo.

Domingo 7 de mayo

Siguiendo el patrón de los jubileos que celebró Isabel II a lo largo de sus siete décadas de reinado, la celebración continuará al día siguiente con The Big Lunch, que no es otra cosa que un gran almuerzo vecinal que se celebrará por todo el país. Calles, parques y los lugares de ocio comunitarios se llenarán de mesas repletas de comida para propiciar el encuentro entre comunidades y hacer que se forjen lazos en torno al nuevo soberano. En algunos picnics se espera la presencia de miembros de la Familia Real británica, como ya ocurrió con los que se celebraron en torno al Jubileo de Platino de Isabel II.

A media tarde y hasta las 23:00 horas, dará comienzo en el Castillo de Windsor (a una hora escasa de Londres y donde residen, entre otros, los príncipes de Gales, los duques de York y lugar en el que está la residencia que Carlos III retiró a los duques de Sussex, Frogmore House) un gran concierto con artistas como Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli o Lionel Richie, además se esperan espectáculos de teatro y danza. No faltarán miembros de la Familia Real británica y también, como parte del espectáculo, varios lugares emblemáticos del Reino Unido se iluminarán con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones bajo la iniciativa Lighting Up The Nation.

Lunes 8 de mayo

El lunes será festivo en el Reino Unido y desde la Casa Real y el Gobierno británico se invita al público a participar en The Big Help Out, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del voluntariado. Miles de organizaciones en todo el país aprovecharán esta jornada para darse a conocer y marcar la diferencia en sus comunidades locales.