Hombre caído: soldado colapsa durante los actos de coronación de Carlos III (VIDEO)

El oficial cayó al suelo de manera repentina, mientras dos militares se acercan rápidamente para socorrerlo

Un soldado se desmayó durante los actos de coronación del rey Carlos III en el Castillo de Cardiff, antes de la salva real ceremonial llevada a cabo por el 104 Regimiento de Artillería Real.

Por Infobae

En las imágenes se puede ver cómo el soldado cae al suelo de manera repentina. Mientras sus compañeros continúan con los ejercicios protocolares, dos militares se acercan para levantarlo y trasladarlo para que reciba atención médica.

Según Daily Mail, más soldados que esperaban para participar en la procesión de regreso al Palacio de Buckingham con motivo de la coronación del rey Carlos sufrieron desmayos.

Más de 4.000 soldados ceremoniales participaron en la procesión, escoltando al rey y a la reina de regreso al Palacio de Buckingham en el Gold State Coach.

A soldier fainted during Coronation proceedings at Cardiff Castle, ahead of a ceremonial royal gun salute carried out by the 104 Regiment Royal Artillery. pic.twitter.com/tnNJPbkGQ8

— GB News (@GBNEWS) May 6, 2023