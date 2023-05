Toni Kroos: Nunca voy a buscar excusas por estar cansados

Posteado en: Deportes, Titulares

Disponer de menos de 72 horas entre dos partidos que marcan la temporada, la final de la Copa del Rey y la ida de semifinales de la Liga de Campeones, no servirá como “excusas por estar cansados” para el alemán Toni Kroos, que aseguró que puede más la ilusión de las grandes citas.

“Estamos bien, nunca voy a buscar excusas por estar cansados. Hay días que estás mejor pero seguro que no van a faltar fuerzas. En unas semifinales de Champions no puedes estar cansado. En general se puede mejorar, porque tener dos partidos así en tres días no es lo ideal, pero al final no hemos tenido ayuda de aquí ni de fuera y hay que hacerlo lo mejor posible sin excusas”, dijo en rueda de prensa.

Destacando el potencial ofensivo del Manchester City, Kroos aseguró que para derrotarlos deben “jugar bien y meter goles”, pero sobre todo “estar bien en defensa” como han hecho en los últimos encuentros en la Liga de Campeones, tres consecutivos sin encajar un tanto.

“Defender será un punto muy importante ante un equipo como el City que cada partido mete tres o cuatro goles. Además en casa, con la idea de atacar y meter goles. Hemos jugado muchos partidos como este y confío en nuestra experiencia. Es importante en estos partidos”, valoró.

Las palabras de Wayne Rooney asegurando que el City va a “machacar” al Real Madrid, no las consideró Kroos que recordó frases similares hace un año en la misma semifinal y su equipo acabó proclamándose campeón.

“Ha sido casi lo mismo hace un año, que casi nadie se esperaba que ganáramos las semifinales ni la Champions y lo hicimos. Recuerdo palabras que eran iguales pero no de Wayne Rooney, que es un tipo que me gusta mucho. No nos afecta ni nos motiva más porque es imposible estar más motivados de lo que estamos”, respondió.

La presencia de un nueve puro como Erling Haaland, no ha cambiado para Kroos la identidad del equipo de Pep Guardiola, a quien conoce bien de su etapa juntos en el Bayern Múnich.

“Los equipos de Pep siempre juegan su fútbol, sabemos que tiene su idea y siempre con cada equipo al que ha entrenado se ve que es un equipo suyo. Siempre busca una cosa para mejorar, lo hace con el juego o con fichajes. Tiene a Haaland que es un tipo diferente pero no funciona mal hasta ahora esta relación. Esperamos un Manchester City muy fuerte y en un gran momento”, aseguró.

Kroos apunta a jugar como pivote el partido, en una demarcación en la que recordó ha jugado ya partidos importantes este curso sintiéndose bien. “Me siento muy cómodo ahí. El pensamiento es diferente. Jugando de 8 estás más adelante y si pierdes duelos lo pueden arreglar los que están detrás. De 6 estás más cerca de tu portería, tienes más compromiso en duelos, piensas más en lo que pasa si el equipo pierde el balón”.

Por último, lamentó la configuración del calendario sin que nadie piense en los jugadores. “Llevamos años así. Esta temporada es diferente por el Mundial pero son demasiadas competiciones. Nadie quiere quitar una porque sería menos dinero, pero a los jugadores no nos preguntan si estamos contentos. Todavía no hemos encontrado el fin, todos quieren buscar más”.

