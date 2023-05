Elon Musk fija una impactante postura contra WhatsApp

Click to share on Google News (Opens in new window)

El empresario estadounidense Elon Musk cree que la aplicación de mensajería WhatsApp no es digna de confianza, según lo anunció en su cuenta de Twitter.

Por: RT

“No se puede confiar en WhatsApp”, escribió el propietario del portal de microblogueo en respuesta a una publicación de un usuario que se quejó de que la aplicación de mensajería instantánea activó el micrófono de su dispositivo varias veces mientras dormía.

Cuando otra persona mencionó que dicha plataforma pertenece a Meta, Musk recordó que los fundadores de WhatsApp abandonaron la compañía “indignados” y luego lanzaron una campaña contra Facebook*.

“Lo que conocieron sobre Facebook y los cambios en WhatsApp obviamente les molestó mucho”, comentó.

Yeah.

Or that WhatsApp founders left Meta/Facebook in disgust, started #deletefacebook campaign & made major contributions to building Signal.

What they learned about Facebook & changes to WhatsApp obviously disturbed them greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023