¿Quién es Elizabeth Jean Carroll, la mujer por la que fue condenado Trump?

Cuando Joe Tacopina, el abogado de Trump, trató de quebrarla, preguntándole insistentemente por qué no gritó en el momento en que el expresidente la estaba violando, como lo sostenía, a mediados de los años noventa, ella, muy alterada, le respondió: “Nací en 1943. Soy miembro de la generación silenciosa. A las mujeres como yo se nos enseñó y entrenó para mantener la barbilla en alto y no quejarnos”.

Por Semana

Así, la escritora que ahora hace grandes titulares dio un leve, pero significativo dato sobre un biografía que comienza en Detroit, Michigan, donde nació en el hogar de un padre inventor y una madre política. La familia se trasladó a Fort Wayne, Indiana, donde ella fue coronada Miss Indiana University, en esa alma mater en que estudió. En 1965 apareció en el popular programa de televisión To Tell the True.

En ese tiempo era conocida Betty Jean Carroll, como la bautizaron sus padres y, según ha confesado, ya se sentía escritora. A los 12 años, por ejemplo, empezó a comunicarse con las revistas, formato que siempre adoró.

El sueño se le cumplió a punta de dedicación y cuando empezó a escribir sus primeros artículos para Esquire, ya había cambiado su nombre por Elizabeth Carroll, para reducirlo simplemente a E. Jean, como sigue siendo conocida hoy.

Uno de sus primeros grandes trabajos, cuenta The New York Times, fue un perfil de Fran Lebowitz, la escritora conocida por sus agudos comentarios sociales, para la revista Outside. Rolling Stone también la reclutó por su buena prosa y tiene un lugar en la historia de Playboy, como su primera colaboradora mujer. En esas publicaciones, se hizo conocida por sus artículos en primera persona.

