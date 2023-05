Britney Spears se defendió de quienes la acusan de ser adicta: “Hago lo que me hace sentir más viva”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El medio TMZ había asegurado que la cantante pasó tres días consecutivos despierta tomando bebidas energéticas y café. “No me gusta que me acosen y digan cosas odiosas”, afirmó ella.

Por infobae.com

La cantante Britney Spears se defendió a través de una publicación en Instagram de quienes la acusan de ser adicta a la cafeína: “Hago lo que me hace sentir más viva”, escribió.

El medio estadounidense TMZ había asegurado que Britney pasó despierta “tres días consecutivos” tomando bebidas energéticas, entre ellas Red Bull, Celsius y café.

“Mi mente está ocupada y a veces puede ser un blanco fácil con el que meterse”, escribió en Instagram el jueves. “De todas formas, sigo con el jugo de sandía, que es lo más raro del mundo pero me dijeron durante años que no podía tomar café y ahora que puedo es mi orgullo… ¡¡¡No puedo ni mirarlo!!!”.

Agregó que el té verde es su “preciada posesión” y aseguró que nunca se queda hasta tarde con Red Bull: “Es absolutamente la peor bebida de la historia.

(Instagram/@britneyspears)

“Hago joyas, velas y ropa para muñecas… Ok, ¿y qué?”, continuó. “Puede que sea una perdedora, pero hago lo que me hace sentir más viva y me da interés, pero no me gusta que la gente de los medios me acose y diga cosas odiosas”, escribió.

Expertos declararon a TMZ que consumir tantas bebidas energéticas es “poco sorprendente en personas con enfermedades mentales”.

El lunes, el medio también publicó el explosivo trailer de su próximo especial, “TMZ Investiga: Britney Spears: El precio de la libertad”, que mostrará la vida de la cantante después de la tutela – incluyendo su matrimonio con Sam Asghari y una supuesta intervención fallida.

El documental se interna en el matrimonio de la estrella de 41 años con Sam Ashgari, un intento de internación fallido, su familia y más.

Britney Spears y Sam Asghari posan en el estreno de “Había una vez en Hollywood” en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 22 de julio de 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

Harvey Levin, productor ejecutivo del medio que realizó el documental, aseveró: “Britney Spears ha estado un año y medio en libertad de la tutela que su padre tenía, no obstante hay grandes problemas.” narró al inicio del previo.

En los extractos que se aprecian en el avance difundido, se escucha al editor de TMZ Fabian Garcia asegurar que Britney Spears tuvo una pelea física con Ashgari mientras que Levin señala el matrimonio de la Princesa del Pop se encuentra en grandes problemas.

El documental se estrenará en los Estados Unidos el lunes 15 de mayo a las 21:00 horas, horario del Este a través de la señal de Fox.