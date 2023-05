El VIDEO de Rafael Nadal que encendió todas las alarmas con la llegada del Roland Garros

Posteado en: Deportes, Titulares

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia, pero las lesiones lo tienen a mal traer desde hace algunas temporadas. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza por las redes sociales un video que volvió a encender las alarmas sobre el estado físico del deportista español.

Por Infobae

En las imágenes se puede observar como el ex número 1 del planeta y multi campeón de Roland Garros se agacha y con claros gestos de dolor y molestias busca recuperarse a un costado de una cancha de polvo de ladrillo mientras que todo su círculo íntimo se aproxima para preguntarle cómo se encuentra. En el video figuran su equipo de entrenadores, Carlos Moyá, Marc López y Gustavo Marcaccio, y de uno de sus primos, Joan, hijo de Toni Nadal, que oficiaba de sparring.

Según informó el diario AS, lo visto en el Rafa Nadal Academy de Manacor no es de gravedad y que la situación del ganador de 22 Grand Slams no ha cambiado. Continúa con su proceso de readaptación y con su puesta a punto, con la intención de llegar en condiciones a Roland Garros, torneo donde hizo historia. Vale destacar que trabaja a contrarreloj, ya que el certamen francés se llevará adelante del 28 de mayo al 11 de junio. Hace algunos días ya había anunciado su ausencia del Masters 1000 de Roma.

La última información oficial fue cuando el propio Rafa Nadal utilizó sus redes sociales para hablar con sus fanáticos el pasado 5 de mayo. “Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos”, manifestó.

