Quiere tener 100 citas en todo el mundo, un hombre por país: quedó impresionada con el venezolano

Starly Santos, una soltera viajera, se propuso la meta de tener una cita con un hombre de cada país, pero no necesariamente para encontrar el amor.

En una entrevista exclusiva con The U.S. Sun, Santos declaró: “Quiero tener al menos 100 citas, aunque encuentre a alguien que me guste”. En los últimos tres meses, esta joven de 27 años ha salido con hombres de 12 países, incluyendo Venezuela, India, Tailandia, Brasil, Chile y Estados Unidos.

Starly, nacida y criada en Fort Lauderdale, Florida, siempre ha sentido la necesidad de vivir la vida de un nómada. Después de graduarse de la universidad, comenzó a escribir reseñas de hoteles y restaurantes, sin quedarse mucho tiempo en un lugar. “Estaba viajando. Naturalmente salía en citas”, afirmó. Aunque ha tenido relaciones a largo plazo con hombres de los Países Bajos e India, prefiere el romance en el extranjero.

Fue gracias a un comentario de una amiga, quien encontró la vida de Starly más interesante que cualquier serie de Netflix, que decidió emprender y documentar esta aventura de citas. Para alcanzar su objetivo de 100 citas en un año, limita su estadía en cada país a cuatro o cinco días. Aunque a veces se siente sola en sus viajes en solitario, su deseo de explorar y conocer gente nueva supera la sensación de aislamiento.

Starly financia sus viajes a través del comercio de criptomonedas y utiliza el dinero que gana para costear sus citas. Cada pretendiente debe estar de acuerdo en que ella filme y tome fotografías durante la cita para compartirlas en las redes sociales. El idioma no ha sido un problema, ya que la mayoría de los hombres hablan inglés o ella se comunica en español. Aunque está abierta a conexiones fuertes, no está dispuesta a acortar su búsqueda por alguien en particular.

En cada cita, Starly disfruta de increíbles experiencias culturales. Hasta el momento, ha quedado impresionada con los hombres de Bombay y Venezuela. Su breve aventura de dos días en Venezuela incluyó pasear en bote de isla en isla. Sobre su cita en Bombay, dijo: “Caminamos junto al agua al atardecer y luego hicimos preguntas de trivia de Harry Potter porque ambos somos súper nerds. Él es mi conexión más fuerte hasta ahora”. Sin embargo, no todas sus citas han sido positivas. En particular, su encuentro con el Sr. Indonesia resultó inquietante. Él mencionó el matrimonio y tuvo comportamientos que la hicieron sentir incómoda y ansiosa.

A pesar de su audacia, Starly se considera “conservadora” y tiene claros sus límites en las citas. Nunca espera ni tiene ideas preconcebidas antes de encontrarse con alguien. Su enfoque es seguir adelante y mantenerse libre y segura. “Creo que tener altas expectativas puede arruinar las cosas. Me siento más libre y segura al saber que no hay tanta presión”, confesó.

Con información de The Sun