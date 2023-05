Venezolano mató a su expareja en EEUU y luego emprendió una persecución policial de película (IMÁGENES)

La mañana de este domingo 14 de mayo, cuerpos de seguridad del Condado de Orange en Orlando, Estados Unidos, hallaron los cuerpos sin vida de Yohana Colmenares y Álex Quintanilla, en el interior de una vivienda ubicada en Bastille Lane, con aparentes signos de tortura, según una información publicada por el portal 15minutos.com.

Yanitza Martínez // Corresponsalía lapatilla.com

“Los agentes atendieron una llamada de emergencia recibida al 911 aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este 14 de mayo. Cuando llegaron a la cuadra 10500 de Bastille Lane encontraron a un hombre y una mujer de unos 40 años con “signos evidentes de trauma“, recoge el portal estadounidense.

En horas de la tarde de este lunes, la Oficina de Sheriff del Condado de Orange informó a través de su cuenta de Twitter sobre la detención de Manuel Alejandro Carrasco, venezolano proveniente de la ciudad de Carora, estado Lara, por estar involucrado en la muerte de Yohana Colmenares y Álex Quintanilla. Carrasco en algún momento habría sostenido una relación amorosa con la dama asesinada.

Double murder suspect Manuel Alejandro Carrasco-Camacaro, in custody in Houston, TX for the 5/14 stabbing murders of Yohanna Colmenares & Alex Quintanilla on Bastille Ln. Many thanks to our @HCSOTexas partners for making the catch! pic.twitter.com/JId8OdvStc

En el mismo tuit, detallan que la detención se llevó a cabo en el estado de Texas. Al parecer, el hombre se dirigía hacia la frontera sur de Estados Unidos.

En medio de la detención, cámaras aéreas captaron el momento en que se produjo una persecución, cuando Carrasco volcó el vehículo que conducía para luego salir huyendo. Sin embargo, fue alcanzado por los funcionarios policiales.

ABLE 2 assisted D3 CRU with a double Homicide suspect who was evading in a motor vehicle, the suspect vehicle rear-ended a box truck and lost control coming to a stop near McCarty/I-10. The suspect then evaded on foot and later apprehended. Great Job everyone! pic.twitter.com/RDHyD8U6Zb

— HCSO Air Support unit (@HCSOAirOps) May 15, 2023