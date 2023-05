El adiós de un grande: Rafael Nadal reveló la fecha de su retiro

Posteado en: Deportes, Titulares

El español Rafael Nadal, que este jueves ha anunciado que no participará en la próxima edición del torneo de Ronald Garros, ha afirmado además que su intención es que el año que viene sea su último año como tenista profesional.

“Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis. E intentar encarar el año que viene con garantías. Creo que será mi último año”, dijo Nadal en la sede de su academia en Manacor.

“Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, afirmó.

El torneo de Roland Garros, que Nadal ha ganado 14 veces, se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio en París.

EFE