Tragedia en el Esequibo: Al menos 20 niños murieron en un incendio en una escuela de Mahdia (Fotos)

Al menos 20 niños fallecieron en un incendio en una residencia estudiantil en la Escuela Secundaria en Mahdia, a 161 kilómetros al suroeste de Georgetown, capital de Guyana, informó este lunes el Gobierno del país sudamericano.

“Esto es horrendo. Aún no sabemos con exactitud la causa del incendio, aunque eso ahora mismo no es prioridad. Nuestra prioridad ahora son los niños y que les proveamos la mayor ayuda posible“, dijo el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en un comunicado.

Por su parte, el Departamento de Información Pública de Guyana declaró en un comunicado: “Hemos perdido muchas almas hermosas en ese incendio. El número de muertos asciende actualmente a 20, mientras que otras personas han resultado heridas“.

Según las autoridades, el fuego comenzó después de las 23.00 (03.00 GMT) del domingo.

Ali dijo que están organizadas las operaciones para que los dos mayores hospitales de la capital reciban a los heridos que necesiten cuidados.

Igualmente, se estableció un área médica en el aeropuerto internacional Eugene F. Correia ‘Ogle’ para tratar a algunos de los heridos más críticos.

“Todos los esfuerzos se están llevando a cabo para tener una respuesta médica de evacuación y refuerzo a gran escala“, indicó Ali.

También se enviaron varios aviones privados y naves militares a Mahdia.

Mientras tanto, la oposición Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) pidió una investigación sobre la causa del incendio y que la misma se haga pública. EFE

At lease 20 children lost their lives in a late night fire at a school dorm in the gold mining town of Mahdia in Guyana pic.twitter.com/Aen0ADF6eP

— Gordon Moseley ?? (@gomoseley) May 22, 2023