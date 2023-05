Luto en la música: Falleció la cantante Tina Turner

Posteado en: Destacados, Entretenimiento

La cantante Tina Turner falleció hoy a los 83 años de edad cerca de Zúrich (Suiza), según anunció su portavoz, Peter Lindbergh, en un comunicado.

Por: Infobae

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, dice el comunicado.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, agrega.

Durante sus últimos años de vida, la artista sufrió problemas de salud. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió trasplante de riñón en 2017.

La estrella nacida en Estados Unidos es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Su carrera musical despegó en la década de 1960 cuando se unió a Ike Turner -quien luego sería su marido- formando el dúo musical Ike & Tina Turner. Juntos, lanzaron éxitos como “River Deep – Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Sin embargo, el matrimonio de Tina con Ike estuvo plagado de abuso físico y emocional, y finalmente se divorciaron en 1978.

Después de su separación de Ike Turner, Tina inició su carrera en solitario y logró un éxito rotundo. Su álbum de 1984, “Private Dancer”, fue un hito en su carrera y le valió múltiples premios, incluido el Grammy al Álbum del Año. El álbum incluía éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “Private Dancer”. Tina continuó lanzando álbumes exitosos en las décadas siguientes, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas en la industria de la música.

Además de su éxito en la música, Tina Turner también incursionó en la actuación, protagonizando películas como “Tommy” (1975) y “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985), donde interpretó el papel de Aunty Entity.

En 2013, Tina Turner anunció su retiro de los escenarios y la música. Sin embargo, su legado perdura y su música sigue siendo ampliamente admirada y reconocida en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 200 millones de discos y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.