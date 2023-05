El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 26 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

En esta vida tan ajetreada la única paz que encontrarás es la que haya en tu interior. Hoy todo podría ser más caótico que de costumbre. La clave para enfrentar y superar lo que suceda es asumir posición de espectador en lugar de la del protagonista. Si lo ves todo desde afuera será más fácil centrarse en la solución que en el problema.

Tauro

Se amable. Sabemos que normalmente lo eres, pero hoy debes serlo mucho más, porque es un día en que las susceptibilidades estarán a flor de piel. Sobre todo se cuidadoso con lo que digas, ya que podría ser malinterpretado. Mantener silencio es más sabio que hablar y arruinar todo lo que has logrado o lo que es peor, lastimar a alguien.

Géminis

La vida es hoy, no mañana, ni pasado, ni después. Haz lo que quieras y hazlo como quieras, pero hazlo. A veces tiendes a posponer sin ninguna razón, tal vez por flojera, miedo a enfrentar o simplemente porque no quieres ese trabajo extra, pero es hora de dejar de hacerlo. Ya verás como en poco tiempo cambiará tu vida.

Cáncer

Tomas decisiones y las pones en práctica de inmediato. Es como un reto personal y no te importan los obstáculos, porque sabes que puedes superar cualquier situación. Una vez que hayas hecho algo por ti, puedes apoyar a otros también, para que al igual que tú, puedan superar las pruebas que les impone la vida.

Leo

Di no, cuando quieras decir que no. No normalices lo que tu corazón siente que está mal. Si no te gusta algo, dilo. Si no quieres hacer algo, no lo hagas. Si no quieres estar con alguien, no lo estes y así sucesivamente aleja de tu vida todo lo que no te hace feliz. Es un buen día para comenzar.

Virgo

Reaccionas con mala actitud y sin pensarlo, creas alguno que otro conflicto. Relájate, eres completamente capaz de manejar las cosas de otra manera, más con la cabeza que con el corazón. Si eres paciente, tolerante y comprensivo obtendrás mejores resultados.

Libra

Puede que hoy te sientas un tanto frustrado, y es que es probable que necesites hacer una pausa. No siempre tienes que estar de humor, ni de ganas, ni con la energía para hacer lo que supuestamente tienes que hacer. Por hoy, cambia de planes, ya mañana será otro día.

Escorpio

Hoy necesitas dar un poco más. Tienes el día lleno, sin nada de tiempo extra. Tiendes a ser más exigente que de costumbre, por lo que debes alejar cualquier distracción. Aunque a veces sientas que luchas contra la corriente, valdrá la pena. Al final del día estarás más que satisfecho.

Sagitario

Se más empatico. No basta con escuchar, también tienes que prestar atención, ver más allá de lo que expresan las palabras, incluso lo que no se dice, pero que está implícito entre líneas. Preocúpate de los sentimientos de quienes amas y ten pequeños detalles con ellos, algo que les permita sentir tu amor.

Capricornio

Deja que la vida te sorprenda. Disfruta lo que venga y disfrútalo en grande. No compares tu vida con otros ni presiones para que suceda lo que crees que tiene que suceder. Entiende que lo que tiene que ser, será. Luchar contra la corriente, no te hará ni más saludable, ni más feliz.

Acuario

Hoy no sólo haces las cosas como tienes que hacerlas, también tendrás suerte. Surgen nuevas oportunidades y puedes elegir fácilmente cuál te conviene. Las puertas están abiertas y lo notas de inmediato. Antes y después de dar cualquier paso, recuerda agradecer. Cuando eres agradecido las bendiciones de multiplican.

Piscis

Un día por ti, otro por mi y otro por todos. La vida no siempre estará a tu favor, pero tampoco estará en tu contra. Espera el momento, tu momento. Y ten presente que mientras llega tu turno, puedes ayudar a otros. Hoy es el mejor día de aportar valor a la vida de quienes te rodean, estarán tan agradecidos que te sentirás motivado de hacer más y más.