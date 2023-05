Rectora Cecilia García Arocha: Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La rectora Cecilia García Arocha se pronunció este viernes luego de la suspensión de las elecciones generales en la UCV, lo que provocó el rechazo de un sector importante de la comunidad universitaria.

lapatilla.com

“Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí. Los insultos son gajes del oficio. Yo siento vergüenza por lo que sucedió hoy, pero no tengo culpa”, comentó Arocha a los medios que ofrecieron cobertura en la Faculta de Medicina donde estaba reunida la Comisión Electoral de la UCV.

“Yo me voy el 14 de julio porque yo me quiero ir. No es porque me hacen ir. No es tan malo cuando hay 12 decanos que están repitiendo y van a ganar”, insistió la rectora, con más de 15 años en el cargo.

García Arocha pidió “que se vayan de aquí con una fecha que es el 9 de junio y que el profesor (Carlos) Martín invite a la comunidad universitaria del país a unas elecciones otra vez porque se pospusieron estas elecciones. No hay elecciones hoy”.

Por último la recotara comentó: “Vamos a ser justos y honestos. Vamos a tener paciencia. Ya tenemos una fecha, vamos a averiguar qué sucedió. Es importante que los miembros de este cuerpo estén de acuerdo”.