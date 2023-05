Tiroteo en Nuevo México: al menos tres muertos y cinco heridos en una carrera de motociclistas (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos tres personas murieron y cinco otras resultaron heridas en un tiroteo durante una carrera de motociclistas en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, informaron los medios locales.

El tiroteo se produjo el sábado alrededor de las 17H00 (23H00 GMT) en Red River, una pequeña localidad cerca de Taos, mientras 20.000 motoristas participaban en la concentración anual de motociclistas del Día de los Caídos.

La alcaldesa de Red River, Linda Calhoun, confirmó el número de muertos y heridos en una entrevista por video con el medio local Questa Del Rio News. También precisó que se detuvieron a varios sospechosos, sin indicar a cuántos.

BREAKING 3 dead, 5 injured in shooting at Memorial Day motorcycle rally in Red River, New Mexico, mayor says, Suspects in custodyhttps://t.co/QSHBFQ61z1 pic.twitter.com/Pbasrv5OY6

— Newstongue (@newstongue) May 28, 2023