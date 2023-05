EN VIDEOS: Incendios forestales se salen de control en Canadá

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un incendio forestal que se propaga rápidamente ha devastado docenas de viviendas y forzado la evacuación de miles de residentes cerca de Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia.

Por rt.com

El alcalde de Halifax, Mike Savage, declaró el estado de emergencia local durante los próximos 7 días. Al mismo tiempo, otro incendio salió de control la noche del pasado sábado en el condado de Shelburne. El fuego ha afectado unas 1.354 hectáreas, duplicando su tamaño en cuestión de horas.

Currently, multiple emergency response teams are actively battling a substantial wildfire that has emerged in the Tantallon neighborhood of Halifax,… pic.twitter.com/ygRo6JGF1b

? #BREAKING : Multiple Homes have been Engulfed in Flames as Major Wildfire Forces Urgent Evacuations ??? #NovaScotia | #Canada

Canada: Folks evacuating Tantallon, Nova Scotia.

It’s being reported that this fire has the largest resource response in Province history. #canada #novascotia #wildfire pic.twitter.com/4fLBFgWNar

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 28, 2023