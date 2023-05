Un ataque con drones golpeó dos refinerías clave para la exportación de petróleo de Rusia (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los drones atacaron el miércoles dos refinerías de petróleo situadas a sólo 65-80 km al este de una de las mayores terminales de exportación de petróleo de Rusia, provocando un incendio en una de ellas y sin causar daños en la otra, según funcionarios rusos, así lo reseñó INFOBAE.

Los ataques con aviones no tripulados en el interior de Rusia se han intensificado en las últimas semanas con operaciones sobre Moscú, oleoductos e incluso el Kremlin, mientras se aguarda una posible contraofensiva ucraniana.

Alrededor de las 01.00 GMT, un avión no tripulado alcanzó la refinería de petróleo de Afipsky, en la región rusa de Krasnodar, provocando un incendio. Imágenes de la refinería envuelta en llamas fueron tomadas por testigos y compartidas en las redes sociales.

