Cómo es el auto superdeportivo de Tesla que Elon Musk promete para 2024

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se llama Tesla Roadster y es la segunda generación del auto con el que comenzó la historia de la marca de autos eléctricos más famosa del mundo. La postergación hasta 2024 no es la primera, pero el magnate asegura que valdrá la pena esperar un poco más.

Por infobae.com

El Tesla Semi finalmente vio la luz. El Tesla Cybertruck, la que quería ser la primera pick-up eléctrica está a punto de ser develada y será en algún momento de este año que eso ocurra. Pero el Tesla Roadster, el súper deportivo eléctrico, es definitivamente el proyecto más veces postergado por Elon Musk.

Las razones siempre son distintas, pero si se quiere encontrar una respuesta equilibrada entre los vaivenes de la industria, la priorización que se le dio al SUV Model Y, la crisis de microchips y algunas otras explicaciones que se han escuchado como argumento para esta dilación, la más sensata es que cuando este auto salga a la venta, tiene que ser algo completamente inesperado.

El problema que ha tenido Tesla con sus postergaciones, es que les dio tiempo a los competidores. Así como el Tesla Model 3 les ganó de mano y sacó rédito de haber llegado al mercado antes que la mayoría tuviera un sedán mediano equivalente, con el auto deportivo pasó exactamente al revés. El Rimac Nevera, el Battista Pininfarina, o los menos pretensiosos Porsche Taycan o Mercedes EQS, han empezado a ocupar ese espacio que tenía que tener al Tesla Roadster, entonces ya no habrá privilegios para el producto norteamericano.

NEWS: @elonmusk just reiterated on Spaces the new @Tesla Roadster will reach production by the end of 2024, with final design and engineering to be completed this year.

"We are certainly testing the patience of our reservation holders." pic.twitter.com/W0WziBWDr9

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 25, 2023