“Helitorch”, el helicóptero “escupe fuego” que alimenta las teorías conspirativas sobre los incendios en Canadá (Videos)

Los usuarios se preguntan como un helicotero que escupe fuego puedes ayudar a controlar los incendios forestales en Canadá

El Hellitorch, como recoge el propio servicio de Servicio Forestal de Estados Unidos, se trata de un dispositivo que prende y emite combustible, y que instalado en un helicóptero sirve para provocar un fuego de forma controlada pero rápida. Esta herramienta, empleada tanto en Estados Unidos como Canadá, se usa a modo de cortafuegos para controlar incendios de gran escala realizando una quema preventiva para evitar que el fuego se propague.

Por Maldita

El aparato consiste en un dispositivo que realiza la ignición de la mezcla, que va unido a un helicóptero, como se puede observar en el manual de instrucciones de uno de estos aparatos y en el una evaluación de su eficacia en entornos fríos realizada por la compañía FPInnovations.

El uso de fuego para combatir el fuego no es algo exclusivo ni de estos países ni de herramientas como el Helitorch. Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son un cuerpo especial que brinda apoyo a las comunidades autónomas en los grandes incendios forestales.

It seems Canada isn’t sophisticated enough to use Directed Energy Weapons (DEWs).

Looks like they opted for a drone with a flame thrower instead. pic.twitter.com/cy0AmYXWoj

— Stew Peters (@realstewpeters) June 6, 2023