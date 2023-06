“Era como si hubiesen visto a Jesucristo”: futbolista contó detalles de las fiestas de Neymar

Posteado en: Deportes, Titulares

Neymar siempre se ha destacado por su talento dentro y fuera de la cancha. Dentro del terreno, su habilidad con la pelota es indiscutible, y fuera tiene la capacidad asombrosa de ser un gran organizador de fiestas, pero lo cierto es que poco se sabe de los detalles de esas celebraciones. Justamente sobre eso habló Ander Herrera, quien concedió una extensa entrevista este viernes en la que se refirió al brasileño, Lionel Messi y su reciente experiencia en el estadio de Boca Juniors.

Por Infobae

En medio de su primera visita a la Argentina, el mediocampista del Athletic Club de Bilbao, que jugó en Francia entre 2019 y 2022, charló en TyC Sports sobre la mejor fiesta que vivió con Ney como anfitrión principal: “Era su cumpleaños. Era verano en Sudamérica y vinieron amigos y amigas de Brasil. Había un lío, una confusión y yo le decía a Ney: ‘Estamos con nuestras mujeres, como nos vas a poner…‘. Él me decía que no me preocupara porque había un VIP para nosotros y allí estábamos muy bien con nuestras parejas. Pero abajo era… Había algunos solteros en el equipo que los veías bajar, subían, gesticulaban, decían ‘increíble‘ y tenían los ojos como si hubieran visto a Jesúcristo”.

En este sentido, señaló una anécdota que mantuvo con Leandro Paredes y sus respectivas parejas: “¿Si bajamos al baño? No. Teníamos uno arriba y otro abajo. El de arriba estaba lleno e íbamos a bajar con Lea, pero nuestras mujeres nos dijeron que no fuéramos abajo, ja”. Ante la consulta sobre quién fue el compañero “más fiestero” que tuvo, no dejó margen a las dudas: “Neymar disfruta la vida. Hay una idea equivocada sobre él. Siempre está con amigos. No necesariamente de fiesta, pero disfruta la vida a pesar de ser futbolista y por tener la repercusión que tiene”.

Incluso, confesó que tiene temor de ir a Brasil a visitar a su ex compañero fuera de temporada: “Neymar siempre me dijo que me esperaba en Brasil, pero uf… Me dan miedo sus fiestas, prefiero algo más tranquilo”. “Es un compañero con un corazón enorme que es querido a cada vestuario al que va y es divertido. Un talento innato. Creo que no tiene dos balones de oro porque él no quiere. Por talento, capacidad y fútbol está por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo”, destacó.

