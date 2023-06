La emoción de una mujer de 46 años que está terminando la primaria

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La historia de María, de 46 años, es un verdadero ejemplo de superación: la mujer está por terminar la escuela primaria. Según cuenta, nunca había podido estudiar.

Por: Clarín

De condición social humilde, María Clara Cárdenas dice que debió dejar el colegio para volcarse al trabajo. Pero en 2020, cuando llegó la pandemia, vio una oportunidad para retomar los estudios. Ahora, 35 años después, está a punto de terminar la escuela primaria.

“Decidí retornar para aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años y necesitaba estudiar porque no estudié en mi niñez. Me siento contenta y feliz acá con mi profesora”, señaló en un medio de Perú, de donde es la mujer.

“No tuve la oportunidad de estudiar en mi juventud. Mis padres eran pobres y no tuvieron para que me apoyen a que yo estudie”, dijo la mujer de 46 años a TV Cosmos Perú.

Actualmente la mujer, que tiene una hija, cursa el quinto grado de primaria, ya que nunca perdió la esperanza de aprender y estudiar. Por eso mismo, acudió al Centro de Educación Básica Alternativa (conocido como CEBA) San Nicolás en el distrito de Guamachuco, Perú. Y allí se esfuerza por aprender.

Contó que fue discriminada por no saber leer ni escribir y que recibió burlas cuando contó que quería terminar el colegio. A pesar de todo, dice que está feliz con esta nueva etapa de su vida. “No haber estudiado me limitaba mucho en los trabajos que debía realizar. No saber leer ni escribir era un gran impedimento a la hora de conseguir un trabajo”, reconoció la mujer.

