El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de junio de 2023

Aries

Surgen algunos conflictos familiares que no puedes controlar. No eres el protagonista, sólo un espectador que debe limitarse a dar consejos, aunque es mejor esperar a que se los pidan. Hazlo con cuidado, ten presente que cada persona es diferente y como tal, reaccionan y enfrentan cada situación a su manera. Aconseja, no impongas.

Tauro

Hoy las emociones son inestables, pero no te preocupes, nunca se tiene la receta perfecta para funcionar al mil por ciento. Hay días buenos y otros no tan buenos. Deja que tu mundo interno fluya, escucha atentamente lo que te dice tu lado emocional y trata de entenderlo, calmarlo y controlarlo.

Géminis

Día para dedicar tiempo a quienes amas, de disfrutar a las personas tal cual son, más allá de sus defectos. Te conviertes en el anfitrión perfecto, el que recibe y atiende con amor. Los pequeños detalles demuestran lo mucho que te importa alguien y cuánto te gusta tenerlos en casa.

Cáncer

A veces tenemos un sinfín de preguntas que nos atormentan, algunas con respuestas inmediatas, otras que se hacen esperar y otras que quizá nunca lleguen. Cuando la situación que vives esté en armonía y te sientas feliz, no la cuestiones todo tanto. Buscarle cinco patas al banco puede convertirse en una pesadilla emocional. Relájate.

Leo

Estás demasiado sensible y sobredimensionas todo lo que sucede. Reaccionas de forma agresiva ante la más mínima provocación y como resultado generas discusiones y enfrentamientos que se podrían evitar. Nadie entiende que te sucede, incluso ni tu mismo te entiendes. Por otro lado, quienes te rodean no tienen porque ser víctimas de tus propios fantasmas internos.

Virgo

Ningún momento es mejor que el fin de semana para conquistar a tu pareja, de hecho debería ser algo de todos los días, pero a veces estamos tan ocupados que lo damos por sentado o lo dejamos de lado. Hoy entrégate al ser amado.

Libra

Hay situaciones que se salen de control y por más que lo intentes no puedes hacer que regresen a la normalidad. Hoy, si lo deseas, puedes hacer un último intento, siempre y cuando tengas presente que si no obtienes los resultados que esperas, debes desistir y que suceda lo que tenga que suceder. Déjalo todo en manos de Dios.

Escorpio

Necesitas ser coherente con lo que dices y lo que haces. Si exiges tienes que dar en la misma medida, sólo así lograrás respeto y consideración. Hoy tiendes a decir una cosa y luego haces otra muy diferente y los involucrados podrían estar tan confundidos que no colaborarían lo suficiente.

Sagitario

Reencuentros que te llenan el alma y el corazón. Y no es que esté vacío, porque de hecho no lo está, pero hay personas y situaciones que nos hacen sentir tan plenos que se desborda el amor. Vive el momento intensamente, disfruta tu sábado y atesora estos momentos tan bonitos.

Capricornio

No podrás tener un amor bonito y verdadero si no te amas a ti mismo. El amor propio no nace de un día para otro, se construye poco a poco y requiere esfuerzo y dedicación, igual que la relación de pareja. Así que hoy es un buen día para trabajar en ese amor, que a veces y por algunas situaciones se ve afectado.

Acuario

Discusiones que no conducen a ningún lado. Expones tus puntos de vista una y otra vez y en lugar de llegar a acuerdos se estancan e incluso retroceden. Deja que cada uno haga lo que quiera, mientras tú estés enfocado en lo tuyo, basta. Ten presente que lo que funciona para unos, para otros puede que no.

Piscis

No puedes predecir si alguien lastimara, pero sí puedes elegir rodearte de personas con valores, principios y deseos de apostar por su relación contigo. Si funciona o no dependerá de cada uno y de los sentimientos que los una, que tanto se mantengan a través del tiempo.