Kevin Spacey da su primera entrevista tras acusaciones de abusos: “Me han convertido en un monstruo”

Hace cinco años el mundo de Kevin Spacey (South Orange, Nueva Jersey, 63 años) dio un giro de 180 grados cuando aparecieron las primeras denuncias de acoso sexual contra el actor. Una denuncias que no solo terminaron con su papel en la exitosa serie que protagonizaba en ese momento, también con toda su carrera. Cinco años en los que ha permanecido alejado de los focos. Hasta ahora, cuando ha dado su primera entrevista a un medio de comunicación. Y, según ha contado el diario alemán ZEITmagazin, hay gente lista para ofrecerle papeles en nuevos proyectos de televisión si es absuelto de las acusaciones de abuso sexual en Londres, por lo cuales se enfrentará a un próximo juicio que está previsto que comience el 28 de junio y tenga una duración de cuatro semanas. El ganador de dos Oscar fue acusado hace un año de cuatro cargos de acoso sexual en la capital británica, relacionados con incidentes que ocurrieron entre 2005 y 2013.

“Es un momento en el que muchos no quieren apoyarme porque tienen miedo de ser cancelados”, afirma el intérprete al periodista, con el que se encontró en varios momentos para el reportaje, tanto en su casa de Baltimore (Maryland) —donde no están a la vista ninguno de sus dos Oscar—, como en un bar de jazz o en un evento público de los pocos a los que Spacey acepta ir. “Pero sé que hay mucha gente que está lista para contratarme en el momento en que me absuelvan de estos cargos en Londres. Tan pronto como eso suceda, están listos para mover hacia adelante. Los medios de comunicación han hecho todo lo posible para convertirme en un monstruo, pero de la gente no he recibido nada más que cariño”, añade. El apoyo de sus seguidores, quienes siguen pidiéndole fotos y regalándole cumplidos por su trabajo, le da esperanza. “Estos encuentros me dan resiliencia”, afirma Spacey. “Todavía estoy tratando de procesarlo. No estoy listo para hablar de ello aún”, asegura también. Pero él sigue siendo positivo: “Todo pasa por alguna razón. Y aún si la razón no está clara al principio o las cosas no se resuelven inmediatamente, al final todo tendrá sentido”. Eso sí, como reconoce al periodista, duda que pueda llegar a restablecer por completo su reputación.

En un futuro próximo, la apagada estrella del cine y la televisión no tiene grandes proyectos a la vista. Ha puesto voz al thriller Control. Gene Fallaize, el director de esta película de suspense, también ha hablado para la publicación alemana: “¿Qué pasa si es declarado culpable?”, le pregunta el periodista sobre su película. “La pura verdad es que aún se vendería. Tiene una base de fans ridículamente solidaria. Quieren ver a Kevin actuando. Nadie deja de escuchar a Michael Jackson”, contesta Fallaize. Más allá de este pequeño proyecto, actualmente el actor escribe guiones para teatro, cortos y cine. Pero hay una cosa de la que no va a escribir, su experiencia al ser acusado de delitos sexuales: “No tengo ningún interés en luchar contra algo por el que no vale la pena luchar”. En sus primeras palabras a un periodista, con sesión de fotos incluida, el actor reconoce que Control no es el tipo de proyecto que hubiera aceptado antes de caer en desgracia: “Ahora, a menudo siento que estoy de vuelta en el comienzo de mi carrera, cuando nadie me quería… Solo porque estuve en el banquillo por un tiempo, no voy a dejar de trabajar. No quiero oxidarme. Estoy listo.”

En los próximos días, Spacey se enfrenta a cuatro delitos por acoso sexual en Londres de los que él se declaró no culpable tras ser imputado por la fiscalía del Reino Unido en mayo 2022. En total, se han hecho 12 acusaciones contra el actor en el Reino Unido. Las presuntas víctimas serían tres varones. “Así mismo, también ha sido acusado de obligar a una persona a realizar una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Todos los cargos son el resultado de la revisión final de las pruebas recabadas por la Policía Metropolitana durante su investigación”, explicó al conocerse su imputación Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales de Scotland Yard. Si finalmente Spacey es declarado culpable, las penas irían desde los seis meses de prisión o multa a cadena perpetua.

