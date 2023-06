La trampa que montó el chavismo para apresar a sindicalistas de Sidor

Conciliar el sueño no ha sido tarea fácil. Desde que su esposo empezó apoyar a los trabajadores que se mantenían de brazos caídos en planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en Ciudad Guayana a 672,8 kilómetros de Caracas, Angélica Serrano se pasaba las noches pendiente de su esposo, Daniel Romero, y su hija.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

El domingo 11 de junio habló con Daniel a eso de las 2:20 de la madrugada. En esa llamada, él le comentó “que tenían una reunión con la empresa con el ánimo de solucionar la situación. Siempre ha hecho llamado a la paz y al diálogo, a la unión”.

A la mujer le dio “mala espina” una supuesta reunión a esa hora. Confiesa que se preocupó, y ese temor se convirtió en pesadilla horas más tarde. “A las 5:00 de la mañana le escribí, no le llegó nada, seguí escribiéndole en horas distintas y nada. Después los trabajadores me dijeron que lo habían detenido”.

Pasaron más de 10 horas para que Angélica escuchara nuevamente la voz de su esposo. “A las 4:00 de la tarde me llamó y me dijo que estaba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por averiguaciones”.

Sumó que su esposo le pidió que, por favor, le llevará ropa y comida, ya que sufre del estómago. Se trasladó al Dgcim y al llegar allá le dijeron que ahí no estaba, que había sido llevado al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Allá le dejé las cosas, pero no me permitieron verlo. No tengo ninguna información de dónde se encuentra. Solo el abogado de oficio que le pusieron, lo vio y fue quien me llamó y me avisó de lo acontecido. En ningún momento como familiares queremos dañar o perjudicar un proceso. Solo queremos que nos dejen verlo, que nos dejen saber que está bien, que hagan el proceso como manda la ley”, sumó Angélica.

Sin respuestas

En otro hogar de Ciudad Guayana, la preocupación está “a flor de piel”. Junto a Daniel Romero, fue aprehendido Leonardo Azócar. Su hermano, José Ángel Azócar afirmó que desconoce la situación actual de Leonardo, ya que no les han permitido verlo, ni siquiera a los abogados.

“Él salió de su casa a las 12:00 de la medianoche del domingo con destino a la empresa. Presumimos que al salir lo interceptaron y se lo llevaron. Lo estuve llamando desde las 8:00 de la mañana de ese domingo 11 de junio, y el teléfono apagado. Luego llamé a las 9:00 de la mañana, a las 10:00 y nada. A esa hora llamé al resto de mi familia y les dije que algo estaba pasando”, relató José Ángel.

Describe que se empezaron a mover, buscar información para dar con el paradero de su hermano y no fue hasta las 3:00 de la tarde, que confirman la detención de Leonardo. “Y no fue porque lo vimos, ni mucho menos, sino porque tenemos amigos alrededor del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Félix y lo vieron cuando lo bajaron. Llegó custodiado como cualquier narcotraficante, con cualquier cantidad de funcionarios”.

“Se lo llevaron y ellos mismos pusieron la defensa. Hoy en día no sabemos si está aquí, si está en Caracas, si está bien, si ha comido o si se ha vestido”, dijo José Ángel, quien además hizo un llamado de atención al fiscal de la Corte Penal Internacional para que pongan en el tapete la situación de los presos políticos del país.

Que renuncie

Este martes 13 de junio, el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, respondió en una rueda de prensa ante la pregunta relacionada con la detención de los dirigentes sindicales, que él desconoce lo que está sucediendo con los trabajadores que están detenidos. “Yo de eso no sé, ni siquiera que están detenidos. Yo sé lo que dice las redes, pero yo no estoy enterado, ni si están detenidos y no me gusta meterme mucho en la cuestión”, declaró Marcano.

“Yo lo que le puedo decir al gobernador es que renuncie, porque imagínate si él es el gobernador del Estado y no sabe lo que pasa en su jurisdicción, donde está él parado, cuando esto es un caso que se ha conocido hasta internacionalmente, porque son un músculo de trabajadores que están luchando sus reivindicaciones”, recalcó José Ángel Azócar.

Preocupación

Ante la pregunta de si le habían pedido a su hermano que dejará las protestas y luchas sindicales por el temor a represalias, José Ángel Azócar respondió: “El que se mete en estos menesteres, sabe a lo que se está enfrentado y el riesgo que lleva, porque no es el primer caso y no va ser el último”.

La esposa de Daniel Romero expresó temor por la seguridad de su esposo. “Este silencio no es bueno y su estado de salud no es bueno. Él después de las 4:00 de la tarde, todo lo que come, lo vomita. Por eso debe tener su medicina y atención médica”.

“Le agradezco a todas las personas que lo han apoyado, en especial a los trabajadores, pero les pido a aquellas personas que quieren ganar fama con este caso, que se aparten, ya que hacen publicaciones sin ser ni siquiera conocidos. Políticamente mi esposo no es opositor y por eso ha sido muy criticado. Este caso no es político y a las personas que tienen su proceso, que nos permitan verlo así sea 5 minutos. Sus padres son mayores y se les sube la tensión”, imploró Angélica Serrano.

Se supo que los delitos imputados a Daniel Romero y Leonardo Azócar fueron los siguientes: boicot, asociación para delinquir e instigación al odio. El caso está a cargo del Tribunal 1° de Control de Ilícitos Económicos (que es el mismo 5to de Control ) y la Fiscalía 3° del Ministerio Público. Por lo pronto, se dictó como medida preventiva, la privativa de libertad de ambos sindicalistas.

La audiencia se llevó a cabo en la Dgcim, en Puerto Ordaz, y se ordenó como sitio de reclusión el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, Área de Máxima Seguridad, ubicado en Boleíta Norte, Caracas.

¿Quiénes son los sindicalistas detenidos?

Daniel Romero tiene cuatro hijos (todos menores de edad). Cuenta con más de 12 años de servicio en Sidor y estaba como personal no requerido. Es un trabajador de base, específicamente del área de palanquilla.

Romero tiene una patología estomacal, por lo que necesita una alimentación especial. También fue candidato a la alcaldía del municipio Sifontes en 2021 por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Leonardo Azócar es trabajador de laminación en caliente, con 34 años de servicio. Es el secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss). Tiene 8 hijos y es el cuarto de siete hermanos.

Su padre es Luis Azócar Malavé, primer presidente de Sutiss. Este consiguió firmar el primer contrato colectivo con Sidor y las bases, así como el contrato colectivo para las demás empresas básicas de Ciudad Guayana. Ha sido el único dirigente sindical en demandar a una empresa del Estado y ganar el juicio.

Tenemos derechos

César Soto, trabajador de Sidor y miembro del Movimiento Unidad en la Coincidencia, denunció la represión y el método intimidatorio que están implementando dentro de las empresas del Estado.

“Nosotros tenemos derecho a reclamar lo que por ley nos corresponde, porque el sueldo que ganamos no nos alcanza para comer”.

Por su parte, la empresa apeló a un amparo constitucional para disolver la huelga laboral que se llevaba a cabo desde el miércoles 7 de junio en la planta de pellas.

Una comisión de la GNB notificó y leyó el mandato constitucional en horas de la noche del martes 13 en el área de producción.

Los funcionarios castrenses advirtiendo a los trabajadores Leonardo Azócar, Daniel Romero, José Mago, Roger Alejandro Herrera, Jackson José Astudillo, Yvan de Jesús Hitao, Oscar Enrique Maíz, Yin Rendón, Carlos Patiño, Miguel Ángel Susarret, Zoni Lizardi, Remmys José Ramos, Ramón Marín, Javier Alexander Rivas, Víctor Sulbarán, Richar Roberto, Oliver Herrera, Álvaro Luces, Hermes Rodríguez, Yucxil Martínez, César Soto y Simosa Armando que de violarse ese mandato es posible que se produzcan sus detenciones. Y así ocurrió.

La jueza Primero de Juicio, Maribel Del Valle Rivero, decretó una medida cautelar innominada en acción de amparo constitucional

En resguardo

Algunos de los trabajadores que nombraron en la notificación estuvieron presentes en una marcha que realizaron este 14 de junio los trabajadores desde la plaza Monumento CVG, pasando por la casa matriz de la CVG hasta tribunales.

En horas de la noche, trabajadores informaron que una comisión había llegado a la casa de Yucxil Martínez. Un vecino vio la comisión y le avisó. Yucxil tuvo la oportunidad de salir por la parte trasera de la vivienda con sus dos hijos. Tanto él como otros compañeros se encuentran en resguardo.

La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió la liberación de los sindicalistas detenidos.

“Exigimos su inmediata liberación y el respeto a todos sus reclamos colectivos. El Estado una vez más vuelve a incumplir todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresaron a través de un mensaje en Twitter.

Provea aseguró que en lo que va de 2023, al menos 21 empleados de Sidor han sido privados de libertad por exigir mejoras laborales y pago de deudas.

“Daniel Romero, Juan Cabrera (liberado a horas de su detención) y Leandro Azócar se suman a la lista de trabajadores víctimas de detenciones arbitrarias por el Gobierno ‘obrero’ de Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo la ONG, que además señaló que en enero fueron detenidos y posteriormente liberados otros 18 trabajadores de Sidor.