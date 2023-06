Continua el escándalo entre Zion Williamson y una actriz porno que podría cambiar el mapa de la NBA

La figura de la NBA, de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson después de anunciar que su pareja estaba embarazada y la actriz porno, Moriah Mills le respondió que le fue infiel

Frente a este escenario, la franquicia estaría analizando su traspaso. “Lo de Zion es algo real, con toda una subtrama. Alguien en quien confío me dijo que no será jugador de los Pelicans el jueves”, fueron las palabras que usó Bill Simmons, reconocido periodista del mundo NBA y además fundador del sitio The Ringer sobre el futuro cercano del ex jugador de la Universidad de Duke en la previa a la Lotería que se llevará a cabo este 22 de junio.

En las últimas horas, la aparición de nuevos mensajes ofensivos de Moriah Mills contra Zion en las redes sociales reactivó el escándalo. “Tengo cintas de sexo de mí y Zion Williamson y también los tiene en su teléfono tramposo. Traspásenlo ahora, no se merece estar en New Orleans!!! Las cintas de sexo saldrán pronto”, escribió la actriz que vende contenido erótico en la plataforma Only Fans y tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Al mismo tiempo, incluyó en la publicación a las cuentas oficiales de la NBA y los Pelicans, con información de infobae.

Además, Moriah Mills dejó un particular mensaje en Twitter en el que habla de un supuesto pago de dinero que espera de parte del basquetbolista próximo a cumplir 23 años. “La transferencia bancaria aún no se ha realizado. Deja de jugar en mi cara!!!!”. Otros mensajes que escribió la actriz porno fueron “vas a perder todo y sufrir por lo que me hiciste” y también contó que fue amenazada.

Where is my wire transfer @Zionwilliamson you a liar and cheat where the fuck is my money @PelicansNBA @nba trade this fraud he doesn’t deserve to be in Nola . Does your bm know you still trying to fly me out ? pic.twitter.com/16NmPZjUNZ

— Moriah Mills ? (@moriahmillsss) June 19, 2023