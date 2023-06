Regresó los 15 mil dólares que halló en una calle de Míchigan y recibió lo impensado a cambio

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Diane Gordon, una mujer que vive en Michigan, tuvo un contratiempo en enero cuando su automóvil se averió. A partir de ese momento, se vio obligada a recorrer a pie casi tres millas desde su casa hasta su trabajo durante cinco días a la semana. Sin embargo, debido a un acto de bondad, ella recibió un vehículo nuevo el martes pasado.

El 21 de enero de 2023, iba caminando a casa desde el trabajo y se detuvo en una gasolinera para tomar algo. Mientras estaba allí, vio algo en el suelo que nunca había visto antes. Era una bolsa de plástico con mucho dinero: $14,780 dólares para ser precisos.

“Miré hacia el suelo y encontré una bolsa de plástico con una gran suma de dinero”, dijo Gordon, abuela de dos hijos, al medio de noticias Up Worthy.

Sin pensarlo dos veces, supo que el dinero no era suyo y decidió llamar a la policía. Recordó haber pensado para sí misma: “Esto no me pertenece, necesito llamar a un oficial de policía”.

Los policías encontraron rápidamente al verdadero dueño del dinero. Durante la investigación, descubrieron tarjetas de boda con nombres, lo que les permitió devolver el dinero a la pareja que se acababa de casar ese día.

“Ella no dudó; no lo cuestionó. Esto no sucede muy a menudo, que alguien encuentre una gran suma de dinero y la entregue”, dijo el jefe Dan Keller del Departamento de Policía de White Lake al periódico The Washington Post:

La mujer de 65 años no creyó que había hecho algo especial al devolver el dinero que encontró. Según ella, solo estaba regresando algo que no le correspondía.

