Se cae el cielo: Fuerte tormenta de granizo dejó un centenar heridos en concierto de Colorado (VIDEOS)

El miércoles por la noche se registró una poderosa tormenta de granizo en un anfiteatro al aire libre en Colorado, EE.UU., mientras se llevaba a cabo un concierto de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction. Los importantes trozos de hielo cayeron sobre los asistentes, quienes tuvieron que correr para resguardarse. Más de 80 personas resultaron heridas y al menos siete de ellas fueron trasladadas a un hospital. Las imágenes del dramático momento fueron compartidas en redes sociales.

Por La Nación

Los fanáticos del cantante y compositor inglés se trasladaron a Red Rocks, un sitio ubicado a unos 16 kilómetros al oeste de Denver, para disfrutar del show. Sin embargo, este se canceló luego de que arreciara la fuerte tormenta. En un principio, los organizadores del evento pidieron a los asistentes que se resguardaran en sus vehículos mientras pasaba el mal tiempo, pero las condiciones nunca mejoraron, por lo que tuvieron que posponer el evento.

“El espectáculo de esta noche fue oficialmente postergado. Por favor, tengan cuidado al salir. Pronto tendremos más información sobre las entradas”, escribieron en sus redes sociales. Por su parte, el Departamento de Bomberos de West Metro confirmó a NBC News que siete personas habían sido trasladadas a un hospital, todas con lesiones que no ponían en riesgo su vida. “Un total de 80 a 90 individuos fueron atendidos en el lugar. Las heridas incluyen cortes y huesos rotos”, dijo un portavoz de la dependencia.

Concert goers were pelted by large hail at Red Rocks Amphitheatre in Morrison Colorado during a Louis Tomlinson concert. Numerous people have been injured. Officials made an announcement that they have postponed the Louis Tomlinson concert until further notice #news #BreakingNews pic.twitter.com/PjWTNauIO3

Este jueves por la mañana aún caía granizo de manera esporádica en el área, según confirmaron las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) de Boulder emitió advertencias de tormentas severas para la región, además, explicó que algunas áreas “enfrentaron granizo del tamaño de una pelota de golf”.

A freak hailstorm and flash flood hit Red Rocks tonight with golf ball sized hail while I was photographing the Louis T show. HUGE shoutout needs to go to the staff and medical teams at Red Rocks who were helping the injured as well as helping the fans be as safe as they could. pic.twitter.com/hN37VoL5W7

— Nikolai Puc (@NikolaiPuc) June 22, 2023